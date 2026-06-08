Así repartirá la Diputación de Toledo los 21 millones de euros del Plan Toledo Emplea+ para 2026 y 2027

La Junta de Gobierno de la Diputación de Toledo ha aprobado la resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones directas del Plan Provincial Toledo Emplea+ para los ejercicios 2026 y 2027, un programa dotado con 21 millones de euros destinado a favorecer la creación de empleo, fortalecer los servicios públicos municipales y contribuir al desarrollo económico y social de los municipios de la provincia.

La resolución se produce una vez concluido el proceso de presentación y revisión de solicitudes, tras comprobarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases reguladoras de la convocatoria por parte de todas las entidades locales participantes, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

El vicepresidente primero y diputado delegado de Cooperación, Jesús Guerrero, ha destacado que "la resolución de este programa supone dar respuesta a una demanda de nuestros ayuntamientos y reafirma el compromiso de la Diputación de Toledo con el empleo, la prestación de servicios públicos de calidad y el apoyo permanente a los municipios de la provincia".

Guerrero ha señalado que "hablamos de una inversión histórica que permitirá a los ayuntamientos afrontar proyectos, reforzar servicios y generar oportunidades laborales en sus municipios, contribuyendo al bienestar de los vecinos y vecinas y al desarrollo de nuestros pueblos".

La convocatoria está dirigida a los ayuntamientos y entidades de ámbito territorial inferior al municipio de la provincia de Toledo, con excepción de Toledo, Talavera de la Reina, Illescas y Seseña, y contempla dos modalidades de actuación.

La primera permite financiar la contratación de personas desempleadas para la ejecución de obras por administración o la prestación de servicios de competencia municipal.

La segunda facilita la contratación externa para la prestación de servicios municipales cuando las entidades locales opten por esta fórmula de gestión.

Flexibilidad de elección

Una de las principales características del programa es su flexibilidad, ya que los ayuntamientos pueden acogerse a ambas modalidades de manera simultánea, adaptando los recursos a sus necesidades concretas y a las prioridades de cada localidad.

Para determinar el importe de las ayudas se ha establecido un sistema de reparto que combina criterios de equilibrio territorial y atención a la realidad social y económica de los municipios.

Así, todos los ayuntamientos cuentan con una asignación mínima garantizada de 9.000 euros por anualidad, mientras que el resto de los fondos se distribuye atendiendo a la población de cada localidad y al número medio de personas desempleadas registradas durante 2025.

Los datos utilizados para el reparto corresponden a las cifras oficiales de población aprobadas por el Instituto Nacional de Estadística a fecha 1 de enero de 2025 y a la media anual de desempleo registrada durante el pasado ejercicio. Además, las bases establecen una cuantía máxima por municipio de 240.000 euros para la anualidad 2026 y de 180.000 euros para la de 2027.

Entre los municipios que alcanzan el límite máximo de ayuda se encuentran Fuensalida, Ocaña, Torrijos y Yuncos, mientras que otras localidades recibirán también importantes asignaciones para impulsar actuaciones de empleo y servicios municipales, como Quintanar de la Orden, Villacañas, Sonseca, Bargas, Mora, Madridejos, Consuegra o La Puebla de Montalbán.

Las subvenciones permitirán sufragar los costes salariales y de Seguridad Social derivados de nuevas contrataciones, así como los gastos asociados a la prestación indirecta de servicios municipales.

Las actuaciones subvencionadas podrán desarrollarse hasta el 30 de septiembre de 2027.

La Diputación mantiene además la posibilidad de anticipar hasta el 80 por ciento de la ayuda concedida en cada anualidad, una medida que facilita la disponibilidad de recursos económicos a los ayuntamientos y favorece una ejecución más ágil de los proyectos previstos.

Jesús Guerrero ha remarcado que "la cooperación municipal constituye uno de los pilares fundamentales de la acción de gobierno de la Diputación de Toledo y programas como Toledo Emplea+ son un claro ejemplo de nuestra voluntad de estar al lado de los ayuntamientos, especialmente de aquellos que cuentan con menos recursos para atender las necesidades de sus vecinos".

"El objetivo es seguir generando oportunidades, fortalecer la capacidad de gestión de las entidades locales y contribuir al progreso de todos los municipios de la provincia, independientemente de su tamaño", ha añadido.

Con la resolución de esta convocatoria, la Diputación de Toledo vuelve a poner de manifiesto su firme compromiso con las políticas activas de empleo, el fortalecimiento de los servicios municipales y el apoyo constante a los ayuntamientos como administración más cercana a los ciudadanos.