Nacho Hernando niega que el ramal de Bargas sea "definitivo" y defiende el potencial del AVE con Toledo "en la ecuación"

El consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha defendido que "a nadie le interesaría" que el ramal provisional que conectará Madrid con Extremadura "se pueda quedar como definitivo" y ha dejado claro que exigirá al Gobierno de Pedro Sánchez que "cumpla su palabra".

"El AVE sí tiene que pasar por Toledo", ha sentenciado el responsable del Ejecutivo de Emiliano García-Page. La inclusión de la capital regional en la línea de alta velocidad ibérica resultaría "muy interesante" para sus potenciales usuarios, también para las empresas que aspiren a explotar este negocio. "No es lo mismo meter a Toledo en la ecuación que sacarla de la ecuación", ha dicho.

"Ante cualquier intentona torpe de evitar que el AVE pase por Toledo, se va a encontrar —por supuesto— con la negativa de la comunidad autónoma pero también de todos los municipios que ya hoy están integrados en esa línea", ha recordado Hernando.

El consejero ha extendido el rechazo al ámbito empresarial. Las compañías interesadas en el negocio ferroviario —y las miles dedicadas a diferentes actividades que tienen sus centros de operaciones en la capital regional— "verían un recorte muy importante en sus potenciales ingresos si Toledo se queda fuera".

Hernando se ha preguntado "quién gana sacando a Toledo" del itinerario previsto entre Madrid y Lisboa, un interrogante que ha respondido con un "nadie". A continuación, se ha planteado "quién gana cumpliendo la palabra de que Toledo esté en el AVE", un escenario que según el consejero beneficiaría a "todos".

Desde el Gobierno regional tratan de alejar "esa duda sobre si el AVE pasa o no por Toledo" y recuerdan que la solución provisional planteada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana no puede ser definitiva "porque a efectos de alta velocidad la línea provisional ya nace insuficiente".

Según Fomento, la infraestructura que el departamento de Óscar Puente pretende levantar entre los términos municipales de Pantoja y Bargas. "No puede ser la definitiva desde un punto de vista de ingeniería ni desde un punto de vista técnico".

Junta y Ayuntamiento alegarán juntos

Hernando ha confirmado que la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento de Toledo —"una vez más"— presentarán alegaciones conjuntas al nuevo estudio informativo para el paso por Toledo "como muestra de la unión política que debe haber sobre determinadas infraestructuras".

Respecto al nuevo informe que evaluará Toledo Exterior, el representante de la Junta ha confirmado que irán de la mano de la Administración municipal. "Hay que mantener determinadas protecciones medioambientales".

La Junta ha insistido en la importancia de que "todo" se haga "con garantía", dado que por el recorrido que atravesaría la alternativa que contempla una segunda estación "pasa uno de los principales corredores verdes de la red Natura 2000 y es también protección ZEPA".

Además, el representante del Ejecutivo regional ha argumentado que el hecho de que el AVE Madrid-Extremadura discurra por Toledo debe de ser una decisión "blindada" en la política española. Hernando ha recordado que la idea original fue del PP y del PSOE, su posterior desarrollo.

El consejero ha mostrado su confianza en que "no haya cambios de opinión", dado que los dos grandes partidos están de acuerdo. "Creo que es suficientemente importante el consenso como para no romperlo y mucho menos sin que haya motivo técnico", ha comentado.