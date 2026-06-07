Nuevos ataques al colectivo LGTBIAQ+ de Talavera de la Reina: insultos tanto en el mural arcoíris como en las redes

La asociación LGTBora, colectivo LGTBIAQ+ de Talavera de la Reina y comarca, ha denunciado un nuevo ataque contra el mural con la bandera arcoíris situado en el barrio de San Antonio-Puente Romano.

La pintura ha aparecido vandalizada con una esvástica y el mensaje "Talavera Nacional, fuera escoria", en lo que la entidad considera un nuevo episodio de odio.

Según ha informado la asociación en una nota de prensa, se trata del sexto ataque que sufre este mural desde que fue pintado en 2023 como símbolo de apoyo a la diversidad sexual. Los hechos se producen, además, en la misma semana en la que LGTBora ha presentado la programación del Orgullo 2026 en la ciudad.

Desde la asociación interpretan esta acción como "un intento de intimidación contra el colectivo y contra todas las personas que defienden una ciudad diversa, libre y segura".

Asimismo, recuerdan que la edición de este año del Orgullo reivindica "la necesaria lucha antifascista para frenar a quienes quieren devolvernos al momento más oscuro y violento de nuestra historia".

Comentarios en redes sociales.

La asociación también ha denunciado la proliferación de comentarios de odio y burlas lgtbifóbicas en redes sociales tras el anuncio de las actividades del Orgullo. A su juicio, estos mensajes persiguen "deshumanizar a las personas LGTBI y frenar su presencia en el espacio público".

A la Fiscalía

Ante esta situación, LGTBora ha anunciado que presentará un escrito ante la Fiscalía especializada en Delitos de Odio de Toledo para que se investiguen tanto el ataque al mural como diversos comentarios publicados en redes sociales. El objetivo es que se identifique a los autores y quede constancia de estos hechos.

"No estamos ante un hecho aislado. Detrás de cada ataque e insulto hay una intención clara: intimidar y buscar que una parte de la ciudadanía talaverana viva con miedo", han señalado desde la asociación.

El colectivo ha recordado que el mural, bajo el lema "Talavera de Todes", ha tenido que ser repintado en varias ocasiones durante los últimos tres años. Según explican, en anteriores ataques aparecieron también esvásticas, siglas de Vox y otros símbolos que vinculan con grupos neonazis.

Además, LGTBora sostiene que los actos de hostigamiento no se limitan a este mural. En su comunicado menciona la retirada y destrucción de carteles del Orgullo, el vandalismo sufrido por los tótems instalados en defensa de los derechos LGTBI durante el anterior mandato municipal, la quema de una bandera arcoíris colocada en la sede del PSOE y diversas agresiones denunciadas en espacios de ocio e institutos.

La asociación ha reclamado una condena pública de los hechos por parte del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, gobernado por PP y Vox, y ha pedido medidas concretas para proteger a las personas LGTBIAQ+ de la ciudad.

Sin bandera arcoíris

Asimismo, ha criticado la decisión del Gobierno municipal de no colocar la bandera arcoíris en el balcón consistorial durante las celebraciones del Orgullo. Para LGTBora, esta postura supone "un posicionamiento político contra las personas LGTBI en la ciudad" y contribuye a generar un clima de impunidad.

El colectivo ha vinculado estos hechos al aumento de los delitos de odio en España y ha advertido de que la normalización de este tipo de comportamientos puede derivar en episodios de mayor gravedad.

Por último, la asociación ha confirmado que el mural será restaurado en los próximos días y ha asegurado que seguirá reparándolo cada vez que sea necesario. "Seguiremos pintando y repintando las veces que haga falta. Porque Talavera es y será una ciudad para todas, todos y todes, le pese a quien le pese", han concluido.