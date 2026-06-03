Efectivos militares y civiles trabajan en la extinción de un incendio en la Academia de Infantería de Toledo

Imagen del fuego en los terrenos de la Academia de Infantería desde el Corralillo de San Miguel.

Militares y efectivos del cuerpo de bomberos de Toledo se afanan en la extinción de un incendio forestal que se ha iniciado en los terrenos que ocupa la Academia de Infantería.

El servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha recibido el aviso a las 13:30 horas. El fuego ha provocado varias columnas de humo visibles desde diferentes puntos de la capital regional.

Fuentes municipales han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que las labores de control de las llamas las dirige personal castrense, dado que el incidente se ha producido dentro de la vasta parcela que ocupa el centro de formación de mandos y cadetes. Los medios municipales ayudan en estos trabajos.

Por su parte, el servicio de extinción de incendios de la comunidad autónoma, Plan Infocam, ha aportado dos medios terrestres y seis operarios, han llegado a participar cuatro medios y 13 personas.

La zona que rodea la Academia de Infantería y que los militares utilizan como campo de maniobras cuenta —de forma mayoritaria— con vegetación de monte bajo y matorral. El relieve presenta ondulaciones y algunas irregularidades en un firme sin pavimentar.

Se desconoce la extensión del terreno afectado por los efectos de la combustión y los eventuales daños personales o materiales que el fuego haya causado; tampoco se sabe cómo se ha originado.

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