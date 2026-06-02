El Corpus transforma a Toledo en la "capital de la flor": 40.000 tallos, mil plantas, 70 floristas y el "perfume" de la lavanda

El Centro Cultural San Ildefonso acoge a más de 70 floristas de toda España que preparan la decoración floral del Corpus de Toledo. Ayuntamiento de Toledo

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha destacado el esfuerzo y la dedicación de los profesionales floristas que, un año más, transforman las calles del Casco Histórico con motivo de la Semana Grande del Corpus Christi y que convierten a la ciudad "en la capital de la flor".

Velázquez ha agradecido el esfuerzo adicional que supondrán las altas temperaturas previstas para los próximos días y ha recordado además la complejidad logística que supone cada edición del montaje floral.

El primer edil ha subrayado el compromiso de quienes participan año tras año "agradecer a todos los floristas el trabajo que realizan, venidos de toda España, que llegan de lejos y repiten año tras año para convertir Toledo durante unos días en la ciudad más bonita del mundo", ha afirmado.

Velázquez ha insistido en que, aunque Toledo es ya una referencia patrimonial internacional, durante la semana del Corpus tiene un carácter único gracias al trabajo de los floristas.

Entre las novedades de 2026, el alcalde ha destacado la incorporación de elementos aromáticos como la lavanda, cuyo "perfume" ya podía disfrutarse en las calles del Casco Histórico. Además, se ha comprometido a mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales para garantizar el éxito de futuras ediciones.

Junto a la presidenta de la Asociación de Floristas de Toledo, Irene Martín-Maestro, el regidor ha visitado el centro cultural San Ildefonso donde más de 70 floristas de toda España se afanan para engalanar las calles de la ciudad en su semana grande. "Ya estamos casi terminando la elaboración, las vamos a colgar y esperamos que quede como todos los años o mejor", ha indicado.

Miles de flores y "un toque diferente"

Velázquez ha subrayado el compromiso colectivo de los floristas participantes, tanto de Toledo como de otros puntos de España, que se desplazan hasta la ciudad para colaborar en uno de los eventos más emblemáticos del calendario toledano.

"Trabajan unos 30 o 35 floristas de Toledo y provincia, y se suman otros 40 profesionales llegados desde Sevilla, Zamora, Burgos o León", ha detallado el primer edil. "Todos intentan darlo todo por la ciudad y hacen su máximo esfuerzo para que esto sea cada año más", ha explicado.

En cuanto al despliegue floral, la presidenta de la asociación ha detallado las cifras y novedades de esta edición, en la que se instalarán cerca de mil plantas, entre geranios, petunias y lavanda aromática, además de más de 40.000 tallos de flor y abundante ornamentación vegetal.

Asimismo, ha destacado el trabajo creativo realizado este año. "Hemos hecho unas estructuras creativas que intentan que la flor se mantenga el máximo tiempo posible". Además, ha explicado que, aunque el proyecto es común, cada grupo aportará "un toque diferente" a sus respectivas calles.