Talavera de la Reina cierra la compra del Alfar 'La Purísima' por 91.000 € para ser un centro de interpretación de la cerámica

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha alcanzado un acuerdo con la propiedad para la adquisición del histórico Alfar 'La Purísima' por un importe de 91.939 euros, con el objetivo de transformarlo en un Centro de Interpretación de la Cerámica y reforzar la protección del patrimonio cerámico de la ciudad.

El concejal de Urbanismo, Benedicto García, ha informado de que la operación se ha aprobado en Junta de Gobierno Local tras cerrarse un mutuo acuerdo expropiatorio con la Cooperativa Cerámica propietaria del inmueble. Este acuerdo permite dar por finalizado el expediente de expropiación y formalizar la compra tras los trámites administrativos pendientes.

Según ha explicado el edil, el procedimiento ha permitido alcanzar un entendimiento entre ambas partes antes de la resolución definitiva, lo que ha facilitado la adquisición del edificio catalogado.

Además, el acuerdo incluye también la compra del mobiliario y de elementos vinculados a la actividad tradicional del alfar, que se tramitarán en un expediente independiente.

Futuro del proyecto

Uno de los elementos más relevantes del inmueble es un horno de tipología árabe, que deberá recibir un tratamiento específico dentro del futuro proyecto de rehabilitación por su valor patrimonial.

El Ayuntamiento prevé ahora que los técnicos municipales evalúen el estado del edificio para redactar un proyecto de intervención adaptado a su conservación y futura musealización. La intención municipal es clara, según el concejal: convertir La Purísima en "un Centro de interpretación de la Cerámica".

El proyecto contará con apoyo de otras administraciones. En este sentido, la Diputación Provincial de Toledo ya ha mostrado su disposición a colaborar con una aportación inicial que rondaría los 250.000 euros, a la espera del proyecto definitivo, al que podría ajustarse la cuantía.

Asimismo, el Consistorio solicitará financiación adicional a otras administraciones una vez se concrete la redacción técnica, enmarcando la actuación dentro de las líneas de protección del patrimonio cerámico reconocidas a nivel internacional.

El concejal ha destacado la importancia del acuerdo y ha agradecido la disposición de la familia propietaria, subrayando el valor histórico del inmueble y su aportación al legado cerámico talaverano.

La actuación se integra además en la estrategia municipal de revitalización del entorno del barrio de Zamora, dentro de los proyectos EDIL, que contemplan inversiones superiores a 1,2 millones de euros para la recuperación del casco histórico, incluyendo intervenciones en calles como Cerería o Baño, y el futuro centro de divulgación del Camino Real de Guadalupe.

En paralelo, el edil también ha señalado que continúan las conversaciones para la posible adquisición del Cine Calderón.

La operación del Alfar 'La Purísima' se enmarca en un contexto más amplio de inversión institucional en el patrimonio de la ciudad. Según información publicada previamente, la Diputación Provincial de Toledo tiene previsto invertir alrededor de medio millón de euros en la recuperación del propio alfar y en la rehabilitación de las murallas de Talavera de la Reina, reforzando así la estrategia de conservación del patrimonio histórico local.