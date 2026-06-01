Todo lo que no te puedes perder en el Corpus de Toledo 2026: consulta el programa de la Semana Grande día a día
La ciudad celebra su fiesta más emblemática con la procesión del jueves, conciertos, gigantes y cabezudos, flamenco, patios y toros.
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Toledo ya está en su semana más luminosa, la del Corpus Christi, una celebración que transforma el Casco Histórico en un escenario único donde se mezclan historia, devoción y belleza.
Las calles engalanadas, el olor a tomillo, los balcones vestidos para la ocasión y la Custodia de Arfe recorriendo la ciudad bajo palio vuelven a convertir la fiesta en uno de los grandes símbolos de la identidad toledana.
La Semana Grande del Corpus toledano, Fiesta de Interés Turístico Internacional, cuenta este año con una programación muy amplia que combina música, tradición, fiesta popular, conciertos masivos y la gran cita del domingo con los toros.
Lunes, 1 de junio
19:30 h. Rondalla Imperial Toledana. Centro Cultural San Clemente.
20:00 h. Capilla Musical de la Diócesis de Toledo. Convento de Santa Clara.
20:00 h. Grupo de percusión de la Escuela Municipal de Música de Toledo. Colegio de Arquitectos.
Martes, 2 de junio
20:00 h. Atracciones de feria a precios populares por el Día del Niño. Recinto ferial de La Peraleda.
22:00 h. Mosquera Celtic Band. Plaza del Ayuntamiento.
Miércoles, 3 de junio
10:30 h. Ofrenda floral de la ciudad, con la participación de los colegios. Puerta de los Reyes de la Catedral Primada.
19:00 h. Agrupación Musical Cautivo de Toledo. Plaza del Salvador.
19:30 h. Cabalgata anunciadora y desfile de gigantones, con la Tarasca. Salida desde la Plaza del Ayuntamiento.
20:00 h. Pasacalles de bandas de música de la provincia. Carrera Procesional.
22:00 h. Inauguración de la Carrera Procesional por la Corporación Municipal. Plaza del Ayuntamiento.
22:00 h. LOS40 Pop Toledo Corpus. Recinto ferial de La Peraleda. El 40 Pop Toledo Corpus contará con Nil Moliner, Walls, Chiara Oliver, Adexe, Ruslana, Samuraï, Daniela Blanco, Depol, Enol y Tony Grox & Lucucalys, con Tony Aguilar como presentador.
23:00 h. Orquesta La Reina Show. Plaza de Zocodover.
Jueves, 4 de junio
08:00 h. Disparo de bombas reales.
09:00 h. Desfile de gigantones y la Tarasca, con Banda Joven Diego Ortiz. Plaza del Ayuntamiento.
10:00 h. Santa Misa en rito hispano-mozárabe. Catedral Primada.
11:00 h. Solemne procesión del Santísimo Corpus Christi. Salida desde la Catedral Primada.
22:00 h. Historia de un tango. Plaza del Ayuntamiento.
23:00 h. Orquesta Panorama. Recinto ferial de La Peraleda.
Viernes, 5 de junio
09:00 h. Santa misa y exposición del Santísimo Sacramento. Catedral Primada.
19:00 h. Vísperas y bendición con el Santísimo Sacramento. Catedral Primada.
22:00 h. XLI Festival de Flamenco "Ciudad de Toledo". Plaza del Ayuntamiento.
22:00 h. Concierto de Dani Martín. Recinto ferial de La Peraleda.
Sábado, 6 de junio
09:00 h. Santa misa y exposición del Santísimo Sacramento. Catedral Primada.
19:00 h. Títeres "Caperucita Roja". Plaza del Salón Rico.
19:00 h. Primeras Vísperas y Santa Misa de la solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Catedral Primada.
22:00 h. Concierto de Cómplices. Plaza del Ayuntamiento.
22:00 h. Hijos de la Ruina. Recinto ferial de La Peraleda.
Domingo, 7 de junio
19:00 h. Corrida de toros del Corpus Christi, con Morante, Manzanares y Álvaro Lorenzo. Toros de Zalduendo.
19:00 h. Segundas Vísperas y procesión del Santísimo Sacramento por las naves de la Catedral.
22:00 h. Candela & Son. Plaza del Ayuntamiento.
22:00 h. Radiolé Corpus Toledo 2026. Recinto ferial de La Peraleda. Radiolé reunirá a Raya Real, Carmen Lemos, David Barrull, El Tren de los Sueños, Fran Flores, Gonzalo Alhambra, Javier Belizón, La Década Prodigiosa, Palomy López, Por Camela y Tamara, presentado por Gema Castaño.
Patios
Del lunes 1 al sábado 6 de junio, como es tradición, también podrán visitarse 46 patios típicos toledanos. Estarán abiertos de lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas y el sábado de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00.