La Diputación de Toledo renueva dos carreteras de la comarca de La Mancha tras una inversión de 2,3 millones

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, y la diputada provincial de Infraestructuras, Manuela Lominchar, han visitado las actuaciones. Diputación de Toledo

La Diputación de Toledo continúa desarrollando actuaciones de acondicionamiento en las carreteras provinciales TO-2875, que conecta la N-301 con Villanueva de Alcardete, y TO-2899, que une Quintanar de la Orden con el límite provincial de Cuenca, tras una inversión de más de 2,3 millones de euros.

La presidenta de la institución provincial, Concepción Cedillo, y la diputada provincial de Infraestructuras, Manuela Lominchar, han visitado estas obras que permitirán mejorar la seguridad, la comodidad de la circulación y la durabilidad de estas vías.

"Seguimos trabajando para disponer de una red viaria moderna, segura y adaptada a las necesidades actuales, garantizando unas comunicaciones eficientes entre nuestros pueblos, lo que sin duda contribuye a fijar población y generar desarrollo en el medio rural", ha destacado Cedillo.

Cedillo y Lominchar visitan las obras en las dos carreteras provinciales. Diputación de Toledo

Mejora de la TO-2875

La actuación en la TO-2875 dotada con 820.442,79 euros afecta a un tramo de 6,55 kilómetros. Entre las principales actuaciones destaca el reciclado del firme existente con cemento en el tramo interurbano, restauración de cunetas, renovación de señalización horizontal y vertical y corrección de problemas estructurales.

Acondicionamiento de la TO-2899

En cuanto a la vía TO-2899, la inversión alcanza los 1.519.053,88 euros y contempla la rehabilitación de las capas del firme más deterioradas, el reciclado con cemento de gran parte de la carretera, la aportación de material granular para mejorar la plataforma, la limpieza y restitución de cunetas y la construcción de nuevas infraestructuras de drenaje sobre una sección de 10 kilómetros.