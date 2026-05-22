Confirmado: Renfe aumentará las plazas de los trenes Toledo-Madrid con salida a las 6:25 y 6:50 a partir del 25 de mayo

Parece que Renfe ha escuchado a los miles de pasajeros que se suben cada mañana al tren de alta velocidad que conecta Toledo y Madrid para ir a trabajar. A partir del próximo lunes 25 de mayo, la operadora ferroviaria incrementará con 339 plazas los Avant Toledo-Madrid de las 6:25 horas y las 6:50 horas, de lunes a viernes.

Ambos servicios pasarán a ser operados por unidades de mayor capacidad para paliar los colapsos en estas franjas horarias de altísima demanda. La medida llega tras las incesantes denuncias de los usuarios y la Asociación de Usuarios de Tren de Toledo (AUTT) sobre los "retrasos y el mal funcionamiento" de estos Avant, sobre todo el que sale de Toledo a las 7:55 horas.

Precisamente, en un análisis para EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, la presidenta de AUTT, Beatriz Cano, apuntaba como solución ampliar la capacidad habitual de estos primeros trenes "madrugadores" de la jornada para aliviar la concurrencia del servicio de las 7:55 horas.

Incremento del número de plazas

Según informa en nota de prensa la Delegación del Gobierno, Renfe aumentará con 101 plazas el primer Avant Toledo-Madrid, el de las 6:25 horas, y con 238 asientos más el segundo tren de la mañana, el de las 6:50 horas.

Asimismo, el último servicio de regreso Madrid-Toledo del día, que parte de Atocha a las 20:45 horas, aumentará también en 101 plazas. Esto se traduce en un refuerzo de 440 asientos en total, "cerca de 9.700 plazas más al mes y más de 116.000 más al año", subrayan.

Una actuación con la que Renfe pretende facilitar la movilidad y agilizar unos accesos que habitualmente convertían la estación de la capital de Castilla-La Mancha en un espacio habitual de filas interminables.