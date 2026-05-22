Un tren Avant detenido en la estación de Toledo.

Un tren Avant detenido en la estación de Toledo.

Toledo

Confirmado: Renfe aumentará las plazas de los trenes Toledo-Madrid con salida a las 6:25 y 6:50 a partir del 25 de mayo

Pasarán a ser operados por unidades de mayor capacidad para paliar los colapsos en estas franjas horarias de altísima demanda.

Más información: Hartazgo entre los viajeros de las 7:55, el tren que casi nunca sale a tiempo desde Toledo: "El último año ha sido horroroso"

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Parece que Renfe ha escuchado a los miles de pasajeros que se suben cada mañana al tren de alta velocidad que conecta Toledo y Madrid para ir a trabajar. A partir del próximo lunes 25 de mayo, la operadora ferroviaria incrementará con 339 plazas los Avant Toledo-Madrid de las 6:25 horas y las 6:50 horas, de lunes a viernes.

Ambos servicios pasarán a ser operados por unidades de mayor capacidad para paliar los colapsos en estas franjas horarias de altísima demanda. La medida llega tras las incesantes denuncias de los usuarios y la Asociación de Usuarios de Tren de Toledo (AUTT) sobre los "retrasos y el mal funcionamiento" de estos Avant, sobre todo el que sale de Toledo a las 7:55 horas.

Precisamente, en un análisis para EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, la presidenta de AUTT, Beatriz Cano, apuntaba como solución ampliar la capacidad habitual de estos primeros trenes "madrugadores" de la jornada para aliviar la concurrencia del servicio de las 7:55 horas.

Cola de usuarios fuera de la estación de tren de Toledo.

Incremento del número de plazas

Según informa en nota de prensa la Delegación del Gobierno, Renfe aumentará con 101 plazas el primer Avant Toledo-Madrid, el de las 6:25 horas, y con 238 asientos más el segundo tren de la mañana, el de las 6:50 horas.

Asimismo, el último servicio de regreso Madrid-Toledo del día, que parte de Atocha a las 20:45 horas, aumentará también en 101 plazas. Esto se traduce en un refuerzo de 440 asientos en total, "cerca de 9.700 plazas más al mes y más de 116.000 más al año", subrayan.

Un tren Avant detenido en la estación de Toledo.

Una actuación con la que Renfe pretende facilitar la movilidad y agilizar unos accesos que habitualmente convertían la estación de la capital de Castilla-La Mancha en un espacio habitual de filas interminables.