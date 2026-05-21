Los usuarios sospechan que el AVE nunca llegará a Toledo y que el ramal no será provisional, sino "definitivo"

La Asociación de Usuarios del Tren de Toledo ha mostrado su rechazo al anuncio del Ministerio de Transportes de construir un nuevo ramal provisional entre Bargas y Pantoja que conecte la línea de alta velocidad Madrid–Sevilla con línea convencional Madrid–Valencia de Alcántara (Cáceres), mientras se pone en marcha un nuevo estudio para definir el trazado definitivo de la alta velocidad a su paso por Toledo.

Para los usuarios, esta supuesta "conexión transitoria" no será provisional y "supondrá el abandono definitivo del trazado de la línea de AVE por la ciudad de Toledo y la estación de Santa Bárbara".

"Resulta sorprendente y un completo dispendio económico que se construya un enlace transitorio de 20 kilómetros para velocidades de 350km/h, cuando unirá la LAV actual (300 km/h) y la convencional (160 km/h). Es un sinsentido más que se une a todos los que ya se vieron contra el trazado original propuesto por el Ministerio, denominado Toledo Central, el cual desbloqueaba el AVE a su paso por Toledo garantizando tanto la línea como el futuro de la estación actual", han expresado.

Para la asociación, "por culpa de diversas asociaciones y organismos, con la Consejería de Fomento a la cabeza, este 'trazado provisional' será posiblemente definitivo, ya que corresponde a la 'alternativa cero' de los estudios informativos".

"Supone el trazado directo de Madrid a Extremadura por Pantoja, sin pasar por Toledo. La Asociación de Usuarios del Tren de Toledo ya lo advirtió y, al final, Toledo perderá el AVE", han lamentado.

@Nacho_Hernando (Toledo AVE ❌)@cvelazquezromo (Toledo AVE ❌, Parking Santa Bárbara ✅, Peticiones a Renfe de más plazas ✅)@Renfe (MÁS PLAZAS y FRECUENCIAS ⚠️) pic.twitter.com/tbJGhtobBt — Asociación Usuarios Tren Toledo (@avant_toledo) May 20, 2026

Parking de la estación

Por otro lado, han definido como "una buena noticia" que el Ayuntamiento de Toledo "haya tomado el testigo de la propuesta de ampliar con una segunda planta el parking de la estación de tren de Santa Bárbara".

No obstante, han lamentado que hayan pasado "más de dos años" desde que la asociación plantease la propuesta original. "Es necesario y urgente llevar a cabo acciones coordinadas para solventar los problemas de aparcamiento debido al elevado número de vehículos privados de los viajeros que usan el tren a diario", han afirmado.

Asimismo, han agradecido la petición del Ayuntamiento a Renfe para incrementar el número de plazas en los trenes de primera hora de la mañana y la recuperación del último servicio Madrid-Toledo de las 21.45 horas, un servicio "suprimido durante la pandemia".

Por último, han apuntado a la posible supresión de la doble composición del tren de las 7.55 horas, una decisión "que estaba tomada, pero que se echó atrás por la polémica generada".

"La asociación reclama la incorporación de nuevas ramas a los cuatro primeros servicios Toledo - Madrid de primera hora. El número de viajeros crece año tras año, mientras que sufrimos un estancamiento en el número de trenes, horarios y plazas ofertadas. Otros servicios de AVANT han visto incrementadas sus plazas, por lo que se da un agravio comparativo contra el servicio Madrid – Toledo. Es claramente insuficiente desde hace años y, a día de hoy, ha traspasado todos los límites", han sentenciado.