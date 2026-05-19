Toledo queda blindada con cerca de 200 policías en las calles por la convención europea de Interpol

Agentes de la Policía Nacional inspeccionado el subsuelo del hotel de Toledo donde se celebrará la 53 Conferencia Regional Europea de Interpol. Ángela Pulido Díaz

Toledo acogerá este miércoles y jueves, 20 y 21 de mayo, la 53ª Conferencia Regional Europea de Interpol. Una cita que quedará blindada gracias a un amplio dispositivo de seguridad que moviliza a cerca de 200 agentes de la Policía Nacional para garantizar el desarrollo del encuentro "con total normalidad".

La cita reunirá en la capital castellanomanchega a mandos policiales de medio centenar de países y se celebrará en el Hotel Eurostars Palacio de Buenavista, que se convertirá estos días en el epicentro de un operativo diseñado durante más de dos meses.

El dispositivo ha sido presentado este martes por el inspector jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, Francisco Javier Gómez Fernández, quien ha explicado que el operativo se mantendrá activo durante cuatro días y contará con la participación de diez unidades especializadas de la Policía Nacional.

Unidades especializadas

Entre ellas se encuentran las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) de Toledo y Albacete y el Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de Talavera de la Reina y Toledo, además de la coordinación con la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.

Francisco Javier Gómez, inspector jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana. Ángela Pulido Díaz

Durante la fase previa del evento, los agentes han centrado su trabajo en la inspección exhaustiva del edificio y su entorno. En estas tareas participan unidades de subsuelo, encargadas de revisar redes subterráneas y alcantarillado, así como guías caninos especializados en la detección de explosivos.

"Nos encontramos en una fase previa y en los días previos hacemos requisas tanto del interior como del exterior para garantizar la seguridad", ha explicado el inspector jefe.

Medios aéreos

El despliegue incluye además medios aéreos que sobrevolarán la ciudad durante las jornadas del miércoles y el jueves, coincidiendo con la celebración de la conferencia.

En total, se estima que alrededor de 180 agentes vigilarán las calles de Toledo durante los días centrales del encuentro, con el objetivo de reforzar la seguridad en toda la ciudad, más allá del entorno del hotel.

La conferencia contará con la presencia de unos 200 invitados, entre ellos altos mandos policiales de más de 50 países.

Unidades caninas junto al hotel. Ángela Pulido Díaz

La inauguración correrá a cargo de la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, junto al presidente de Interpol, Lucas Philippe, y el secretario general, Valdecy Urquiza. La clausura estará presidida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El encuentro abordará cuestiones clave como la lucha contra la delincuencia organizada, la ciberdelincuencia, el abuso sexual infantil en la red, las estafas internacionales, el tráfico de drogas y la trata de seres humanos.