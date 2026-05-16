La Diputación de Toledo renueva su web para hacerla más "accesible, moderna y cercana al ciudadano"

La Diputación de Toledo ha puesto en marcha su nueva página web institucional, disponible desde esta semana en la misma dirección habitual —www.diputoledo.es—, con el objetivo de ofrecer un portal más "moderno, accesible e intuitivo" para los ciudadanos de la provincia.

La renovación integral del sitio ha sido desarrollada íntegramente por el Servicio de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de la institución provincial. Para ello se ha utilizado software libre, lo que permite reforzar la seguridad, la sostenibilidad tecnológica y la capacidad de mejora continua del sistema, ha informado la Diputación en una nota de prensa.

La nueva web responde al compromiso de la institución con la "mejora continua de los servicios públicos digitales, la transparencia administrativa y la cercanía con los ciudadanos, facilitando un acceso más ágil, cómodo y sencillo a toda la información y trámites de interés".

El nuevo portal incorpora un diseño "actualizado", desarrollado con las últimas tecnologías en materia de desarrollo web, y optimizado tanto para su uso en ordenador como en dispositivos móviles y tabletas.

Además, cumple con los estándares de accesibilidad, lo que favorece el acceso universal a la información para personas con distintos tipos de discapacidad.

Siete grandes áreas

La estructura se organiza en siete grandes áreas que facilitan la navegación, entre ellas una cabecera principal con acceso directo a la sede electrónica —también renovada—, el portal de transparencia, el canal de denuncias o el área destinada a los ayuntamientos, así como a las redes sociales institucionales.

El portal incluye también un carrusel de noticias con la actualidad de la Diputación, un apartado temático con los principales servicios para la ciudadanía, un espacio de portales destacados, un área de actualidad con información sobre programas, subvenciones o empleo, una agenda de eventos y un pie de página con información de contacto y buzón de sugerencias.