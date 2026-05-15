Orgullo talaverano de Rubén Torrescusa en el pregón de San Isidro: "Allá por donde voy digo que soy de Talavera"

Talavera de la Reina (Toledo) ha dado el pistoletazo de salida a las fiestas en honor de San Isidro con un multitudinario pregón a cargo de Rubén Torrescusa, cantante del grupo 'La Locura del Zurdo', quien ha compartido con los asistentes su orgullo por ser talaverano.

Pese a vivir fuera de la ciudad, ha confesado cómo "siempre que viajo fuera, digo que soy de Talavera" durante un acto que ha estado presidido por el alcalde, José Julián Gregorio y en el que ha estado presentes toda la Corporación municipal, la presidenta de la Diputación de Toledo, Conchi Cedillo y la senadora, Carmen Riolobos, entre otros.

Torrescusa ha destacado lo que para él significan las Ferias de San Isidro, los reencuentros con toda esa gente que ha salido "por trabajo o por las vueltas que da la vida" pero que o bien a mediados de mayo o en San Mateo encuentran "la mejor excusa para volver a casa, reunirse con los suyos y volver a compartir momentos con amigos y familia".

Pregón de San Isidro en Talavera.

El músico, con más de 30 años de trayectoria profesional, también ha aprovechado para hacer un recorrido personal por todas las ferias que ha vivido desde su infancia hasta la actualidad.

"Las ferias son muy nuestras", ha apuntado al tiempo que ha destacado el sentimiento que crece dentro de cada talaverano y que, con el paso de los años, se termina transmitiendo a todo el que te rodea.

Por su parte, José Julián Gregorio ha intervenido para ensalzar la trayectoria profesional y las raíces talaveranas de Rubén Villaescusa y le ha hecho entrega de un recuerdo hecho con la gran seña de identidad de la ciudad, la cerámica.