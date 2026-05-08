Los churros de Catalino se quedan en la Vega de Toledo: adjudicada por la mínima la histórica churrería

Uno de los quioscos durante las obras de remodelación, que deben finalizar antes del 30 de junio. Javier Longobardo

Toledo ya ha adjudicado los quioscos de la 'nueva' Vega. Los toledanos y los visitantes podrán seguir disfrutando de los churros en el emblemático puesto de Catalino, que ha ganado por menos de un punto sobre su competidora.

La empresa local ha logrado la concesión de la churrería tras el concurso público iniciado por el Ayuntamiento el pasado marzo para regularizar estos establecimientos, que llevaban décadas operando en precario, enmarcado en la remodelación del parque de la Vega y el paseo de Merchán, que encara ya su recta final.

Catalino se ha hecho con la adjudicación de su lote por los pelos. Otra empresa competía por el mismo espacio y la distancia entre ambas puntuaciones ha sido de tan solo 0,42 puntos, según consta en el acta de la Junta de Contratación celebrada este jueves.

Con este paso, queda casi completada la asignación de los espacios de la renovada Vega: la churrería, dos locales de hostelería y dos puestos de encurtidos, mientras que la horchatería ha quedado desierta.

En el caso de la churrería, la batalla se ha librado entre Catalino y Chocolate Experiencia Toledo. El canon mínimo de salida era de 2.500 euros mensuales. Aunque los criterios económicos pesaban siete de los diez puntos totales, el dinero no lo ha sido todo. Chocolate Experiencia presentó una oferta de 4.600 euros al mes, frente a los 2.600 de Catalino, que abonará 31.200 euros anuales.

Los criterios subjetivos decantan la balanza

Sin embargo, el proyecto técnico ha decantado la balanza a favor del negocio histórico al recibir 25 puntos frente a los 9 de su rival. Al final, Catalino obtuvo 79,42 puntos, asegurándose la licitación para los próximos siete años.

Respecto a los dos quioscos hosteleros, el primero lo gestionará Hevico Gestión S.L., que logró casi 90 puntos en la valoración. El segundo será para Bar La Turvia, un negocio que ya cuenta con un local conocido en el Casco Histórico, cerca de San Juan de los Reyes.

Hevico aportará un canon de 2.500 euros al mes (30.000 euros al año), situándose 700 euros por encima del precio de salida; por su parte, La Turvia abonará 2.270 euros mensuales (27.240 euros anuales).

Habrá encurtidos y patatas fritas

En cuanto a los puestos de encurtidos, cuyos precios de salida eran de 500 euros, uno ha sido asignado a Aquiles Integral Food, que pagará 1.625 euros al mes (19.500 euros al año).

El otro será para Nuevo Almacén Franquicias, que abonará 910 euros mensuales (10.920 euros anuales). Por el contrario, la horchatería, que salió a concurso por 1.800 euros al mes, ha quedado desierta.

De esta forma, se mantiene el nombre histórico de Catalino, quien sobrevive al cambio de formato y será la "resistencia" del parque tras una remodelación que finalizará, a más tardar, el 30 de junio.

Tras este proceso, el Consistorio ha regularizado la situación de los locales, asegurándose unos ingresos de 118.860 euros anuales, lo que sumará un total de 832.020 euros durante los siete años de contrato.

Emular al paseo del Prado y peatonalizar

Este verano, la Vega recuperará su vida y estrenará imagen, con las esculturas de los reyes restauradas en el bautizado como "gran paseo imperial" y una estética inspirada en el Paseo del Prado de Madrid.

El alcalde, Carlos Velázquez, anunció este martes que el paseo de Merchán se peatonalizará algunos fines de semana para eventos, buscando convertir este entorno en un emblema de su gestión de cara a 2027.

Aunque el proyecto nació en la anterior legislatura, el actual regidor apuesta por recuperar la esencia de la Vega de antaño. Las obras terminan y la nueva Vega está a punto de abrir, manteniendo, para alegría de muchos, los churros de Catalino.