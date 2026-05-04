El plan de empleo impulsará 170 contrataciones en Toledo durante seis meses: salarios brutos entre 1.221 y 1.700 euros

El programa de Apoyo Activo al Empleo, financiado por la Junta, la Diputación de Toledo y el Ayuntamiento de la capital, contará con un presupuesto de más de dos millones de euros y permitirá la contratación de 170 personas desempleadas, especialmente aquellas con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo, durante un periodo de seis meses.



El plazo de inscripción estará abierto hasta el próximo 22 de mayo en cualquiera de los registros habilitados por el Ayuntamiento de Toledo, según ha informado este lunes el consistorio en una nota de prensa.

Los coordinadores contratados tendrán un sueldo bruto de 1.700 euros, los oficiales de 1.562 y los trabajadores de 1.221 euros mensuales.



Del total del presupuesto, la Junta y la Diputación aportarán 1.540.000 euros, mientras que el Ayuntamiento abonará 754.000 euros correspondientes a la Seguridad Social de las personas contratadas, que trabajarán durante 2026 y 2027.



El programa cuenta con dos líneas de actuación: la línea 1, centrada en la realización de obras y servicios de interés general y social municipales; y la línea 2, dirigida al desarrollo de acciones de formación profesional para el empleo, orientadas a mejorar la cualificación de los participantes y a adaptar sus competencias.



"Ambas líneas permiten una intervención integral que combina experiencia laboral y formación, reforzando la empleabilidad de los participantes y favoreciendo su inserción futura", ha destacado el concejal de Promoción Económica y Empleo, Juan Marín.



Las primeras actuaciones de los contratados se centrarán en acabar las obras iniciadas en la plaza Padre Juan de Mariana y, a continuación, se procederá a adecentar la plaza del Corralillo de San Miguel, ambas actuaciones en el Casco Histórico de Toledo.