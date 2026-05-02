Velada única y gratuita en un castillo de Toledo con unos mil años de antigüedad: así se puede participar

El castillo de Las Guadalerzas, situado en el término municipal de Los Yébenes y con casi 1.000 años de historia, será el escenario de la actividad del mes de mayo dentro del programa '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias', una iniciativa impulsada por la Diputación de Toledo para poner en valor el patrimonio histórico y natural de la provincia. La jornada se celebrará el próximo sábado 9 de mayo y combinará senderismo, patrimonio y actividades culturales en un entorno de gran valor paisajístico.

El formato de la experiencia está diseñado para ofrecer una vivencia inmersiva en torno a esta fortaleza declarada Bien de Interés Cultural, con plazas limitadas y un único pase. En total, la actividad contará con la participación de 200 personas en ruta senderista y 20 participantes a caballo ya seleccionados, con el objetivo de garantizar una experiencia cuidada y respetuosa con el entorno.

La organización ha subrayado el carácter exclusivo de la jornada y la necesidad de mantener la conservación del enclave. El grupo ecuestre iniciará su recorrido en torno a las 10:15 horas desde un punto de encuentro en Los Yébenes, mientras que los senderistas partirán a las 10:30 horas desde el mismo lugar. Ambas rutas confluirán en el castillo entre las 12:00 y las 13:00 horas, donde los asistentes serán recibidos con animación medieval a cargo del grupo Toleitola.

La programación continuará a partir de las 13:00 horas con una exhibición de lucha medieval de la Asociación Baucan de Toledo. Posteriormente, a las 13:30 horas, se ofrecerá una comida para todos los participantes, que incluirá caldereta, vino toledano y un dulce típico, elaborados por el catering José Luis Hernández de Urda. Durante el almuerzo, la música en directo y el flamenco del grupo 'Son de Madrid', con Jesús Casanova y Oliver Losada, pondrán el ambiente festivo.

La Diputación ha destacado también la colaboración de la propietaria del castillo, Mª Amaya Aleixandre, cuya implicación ha sido clave para la celebración de esta actividad, así como el compromiso de propietarios públicos y privados en la conservación del patrimonio histórico de la provincia.

Las inscripciones se abrirán el 4 de mayo a las 10:00 horas a través de la web oficial de turismo provincial www.turismoprovinciatoledo.es. Cada persona podrá reservar un máximo de dos plazas, y la asignación se realizará por orden de inscripción. La actividad está dirigida exclusivamente a mayores de 18 años y requiere buena condición física, además de equipamiento adecuado para senderismo.