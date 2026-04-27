Apuntalan un edificio de oficinas del cuartel de la Guardia Civil de Toledo para evitar posibles derrumbes

Uno de los edificios de oficinas que la Guardia Civil mantiene en el cuartel de Toledo va a ser apuntalado a partir de este lunes para garantizar su estabilidad y evitar así posibles derrumbes.

Así lo ha informado la propia Comandancia de la Benemérita en Toledo a través de un comunicado en el que aseguran que los técnicos del servicio de acuartelamiento de la Dirección General de la Guardia Civil y de la dirección facultativa responsable de la vigilancia técnica del complejo han tomado esta decisión como resultado de la monitorización y comprobaciones técnicas periódicas que llevan a cabo en todo el acuartelamiento.

El edificio afectado se encuentra en el bloque 2 y acoge parte de las instalaciones de oficinas de la Zona y Comandancia en la capital de Castilla-La Mancha. Cabe recordar que la demolición de este inmueble está prevista en el proyecto de construcción de un nuevo acuartelamiento que arrancó en mayo del año pasado con el derribo de varios bloques residenciales.

Como ya ocurrió a mediados del mes de octubre de 2025 en los bloques 14 y 15, la Guardia Civil detalla que las actuaciones de refuerzo consistirán en la instalación de "apeos de seguridad" en los pórticos principales "con el fin de reforzar su estabilidad mientras se desarrollan los trabajos definitivos de refuerzo estructural".

En principio, los cálculos son que las actividades que se llevan a cabo en estas instalaciones continúen, "no debiendo aumentar en ningún caso las sobrecargas actuales del inmueble".

Durante este tiempo, el servicio de riesgos laborales también irá evaluando el impacto de las medidas adoptadas en la actividad habitual del personal, adoptándose en su caso las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el normal desarrollo del servicio".

Tiene refuerzos previos

Del mismo modo, la Guardia Civil recuerda que este bloque ya cuenta con refuerzos previos en algunas áreas, lo que "permitirá actuar de forma coordinada sobre el conjunto de la estructura".

Esta medida se enmarca en el proceso de renovación del acuartelamiento de Toledo, que comenzó el pasado mes de enero de 2025, cuando la Guardia Civil anunció el desalojo exprés del cuartel para levantar una nueva Comandancia en la misma parcela de la avenida de Barber, en el barrio de Palomarejos.

Entonces, el instituto armado explicó que el actual inmueble se encontraba "deteriorado" y "no cumplía con los requisitos necesarios para la prestación de servicio", por lo que se procedería al desalojo paulatino de las viviendas y dependencias antes del inicio de las obras.

La polémica decisión, que obligó a 75 agentes y sus familias a dejar sus viviendas del cuartel en pocos días, puso fin a meses de debate sobre la ubicación del nuevo cuartel, después de que la Guardia Civil descartara trasladar las instalaciones a La Peraleda o al Polígono.