El cuponazo de la ONCE riega Toledo de dinero: reparte 800.000 euros entre la capital e Illescas

El Cuponazo de la ONCE de este viernes ha regado con 800.000 euros la ciudad de Toledo y el municipio de Illescas.

Concretamente, el vendedor Raúl Díaz Roncero ha vendido una decena de participaciones premiadas con 40.000 euros en el municipio sagreño, mientras que Gerardo Huecas González ha repartido la misma cantidad de premios en la capital, según ha informado la ONCE en un comunicado de prensa.

En total, el Cuponazo de la ONCE de este 24 de abril ha repartido 8,8 millones de euros en siete comunidades autónomas, entre ellas, Castilla-La Mancha.

La mayor parte del premio ha recaído en Asturias. Allí, concretamente en Oviedo capital, se han repartido cuatro cupones, uno de ellos agraciado con los 6 millones del premio mayor, y tres cupones más, premiados con 40.000 euros cada uno.

Pero este no ha sido el único lugar del Principado por el que la suerte se ha dejado ver. En el concejo de Parres, también se ha vendido una tira de 10 cupones premiados con 40.000 euros.

El resto de lugares agraciados con el Cuponazo han sido Segura de la Sierra (Jaén), La Línea de la Concepción (Cádiz), Utrera (Sevilla), Madrid, La Pobla de Farnals (Valencia), Algueña (Alicante), Roda de Bará (Tarragona) y Santiago de Compostela (La Coruña).

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros y 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Con el nuevo modelo de "por los lados puedes ser ganador" reparte también premios de entre 500 euros y tres euros al reintegro.