Toledo quedó fuera de la Capital Europea de la Cultura 2031 por falta de estrategia, ambición europea y gobernanza

Presentación de la candidatura Toledo 2031 en el Teatro de Rojas.

Las claves

Las claves Generado con IA Toledo quedó fuera de la carrera por la Capital Europea de la Cultura 2031 por falta de una estrategia cultural aprobada, escasa ambición europea y gobernanza incompleta. El informe de expertos destaca como fortalezas la inversión prevista de 21,65 millones de euros y el programa de regeneración urbana "Toledo Emerge". El jurado considera insuficiente la dimensión europea, la creatividad y la participación ciudadana en la propuesta de Toledo. La Fundación Toledo 2031 aún no estaba constituida y la estrategia de comunicación carecía de un plan internacional detallado.

Toledo se quedó fuera de la carrera por la Capital Europea de la Cultura 2031 por una combinación de carencias clave: una estrategia cultural aún no aprobada formalmente, una dimensión europea insuficiente y una gobernanza que el panel vio todavía incompleta.

Ese es el diagnóstico que deja el informe del grupo de expertos, publicado más de un mes después de que la ciudad quedara eliminada en la preselección junto a Burgos, Jerez de la Frontera, Palma y Potries.

En la otra cara de la balanza, el panel sí seleccionó para la fase final a Cáceres, Granada, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo, que seguirán compitiendo por el título en la ronda definitiva prevista para finales de 2026.

Base sólida

El documento confirma que Toledo partía de una base sólida. Su candidatura, articulada en torno a "Shaping Culture" ("Modelando Cultura"), planteaba la cultura como fuerza de transformación social, urbana y europea, apoyándose en su histórica condición de cruce de saberes y traducciones.

El jurado también valora la inversión prevista —21,65 millones de euros ya aprobados— y el peso del presupuesto cultural municipal, que alcanza el 19,6 % del total.

El informe destaca igualmente como fortaleza el programa de regeneración urbana "Toledo Emerge" y la red territorial "Living Plateau", que extendía la candidatura a municipios como Talavera de la Reina, Cuenca, Almagro o Sigüenza con una idea de fondo: combatir la despoblación y reforzar el ecosistema cultural de Castilla-La Mancha.

Sin estrategia aprobada

Pero esas bazas no fueron suficientes. El panel subraya que "no existe una estrategia cultural aprobada formalmente en el momento de la presentación de la solicitud", un vacío que, a su juicio, debilitó la coherencia general del proyecto.

A eso suma que el marco de seguimiento y evaluación no se presentó con suficiente detalle, ni con indicadores ajustados ni con una entidad responsable claramente definida.

Carencias artísticas

En el plano artístico, los expertos reconocen el potencial de la artesanía toledana y de proyectos como "The Expanded Light" ("La Luz Expandida"), pero concluyen que la candidatura no logró construir una visión creativa suficientemente distintiva.

El programa, organizado en cuatro ejes —Interpretar, Diseñar, Renaturalizar y Coexistir—, no consiguió traducirse en una narrativa cultural clara ni aprovechar del todo la combinación entre patrimonio e innovación.

Dimensión europea

La dimensión europea es otro de los puntos débiles que señala el informe. Aunque valora la inspiración en la tradición de la Escuela de Traductores y la colaboración con Malta 2031, el panel considera que el proyecto no desarrolla un intercambio cultural real y bidireccional con otros países y se queda corto en ambición.

En participación ciudadana, el documento aprecia iniciativas como los "Baluartes de la Cultura" y la inclusión de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo bajo el principio "nada sobre nosotros sin nosotros", pero advierte de que las fórmulas de cocreación y el programa de voluntariado están todavía poco desarrollados.

El apartado organizativo tampoco sale bien parado. Los expertos avisan de un riesgo importante: la Fundación Toledo 2031, encargada de gestionar el proyecto, todavía no estaba constituida cuando se evaluó la candidatura. Además, la estrategia de comunicación carecía de un plan internacional detallado.

Con este balance, el panel concluye que Toledo "no cumplió suficientemente los criterios de preselección" y recomienda que no continúe en el proceso.

Aun así, el informe deja una puerta abierta al optimismo: reconoce que el patrimonio artesanal y proyectos como "Toledo Emerge" pueden servir como base para una estrategia cultural de largo recorrido en la ciudad y en Castilla-La Mancha.