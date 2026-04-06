De Toledo a Santiago de Compostela por la costa: 16 familias conquistan el III ‘Camino en familia’

Los toledanos partieron desde Toledo en autobús para conseguir la compostelana tras realizar el Camino Portugués por la costa.

Un total de 52 personas de 16 familias de la provincia de Toledo han participado en el III 'Camino de Santiago en familia’, una iniciativa de la Diputación provincial diseñada para "fomentar la convivencia, el deporte y el turismo".

La expedición completó las etapas del 'Camino Portugués por la costa', partiendo desde Oia y pasando por Baiona, Redondela, Pontevedra, Caldas de Reis y Padrón, hasta su llegada a Santiago de Compostela.

Durante el trayecto, el grupo se alojó en La Guardia las dos primeras noches y en Padrón el resto del viaje, en régimen de media pensión.

Los participantes en la plaza del Obradoiro.

Un autobús de la organización trasladó diariamente a los participantes desde sus alojamientos hasta el inicio de cada etapa y los recogió al finalizar. Asimismo, las familias contaron en todo momento con un vehículo de apoyo para solventar cualquier imprevisto.

Además de los recorridos a pie, cuatro monitores guiaron a los 52 participantes y dinamizaron el tiempo libre con actividades complementarias como surf y yincanas, reforzando los lazos entre los asistentes.

Con esta tercera edición, el programa se consolida "como una iniciativa de referencia en la provincia, reafirmando el compromiso de la Diputación de Toledo con el bienestar familiar y la promoción de actividades saludables en sus municipios", indica la institución provincial en una nota de prensa.