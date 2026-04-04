"Mantillas deambulando sin rumbo": Toledo Sacro pide a la Junta de Cofradías su dimisión tras un "Viernes Santo negro"

El colectivo Toledo Sacro ha criticado la organización de la procesión del Santo Entierro y ha tildado de "Viernes Santo negro" el acto penitencial que ha conmemorado la muerte de Jesucristo en la capital de Castilla-La Mancha.

En un mensaje publicado en su perfil en la red social Instagram, Toledo Sacro ha afeado que la procesión "que fue, no hace tanto, la más relevante de la ciudad" haya devenido en un "escenario impropio" para un acontecimiento que presume de la distinción de interés turístico internacional.

"Desde el inicio, el Santo Entierro ha quedado fracturado", han relatado desde este grupo, un sentir respaldado por los diferentes comentarios que han respondido a la publicación y que han lamentado las esperas y la falta de cohesión del desfile.

Toledo Sacro ha señalado la concatenación de "decenas de incidencias" como origen de unos "parones interminables, cortes sin sentido y una desorganización absoluta" que, según su análisis, han empañado la celebración de una marcha secundada por miles de personas.

La pobre organización que este colectivo denuncia ha propiciado momentos de dificultad para hermanos y espectadores. Se acusa a la nueva organización del Viernes Santo —a los nuevos horarios recién estrenados— de "colapsar el centro histórico en la jornada con mayor afluencia de visitantes".

Para Toledo Sacro, "el discurrir ha sido errático, con tramos completamente descompuestos y hermandades incapaces de mantener el orden previsto". La confusión ha sido especialmente manifiesta en las posiciones traseras de cada cortejo, "donde los retrasos han alcanzado niveles insostenibles".

Piden dimisiones

La imagen del Santo Entierro en Toledo resulta "desoladora", han afirmado los responsables del colectivo en defensa de la calidad procesional. La fotografía que deja el Viernes Santo en la capital regional aúna "penitentes y mantillas deambulando sin rumbo, juntas directivas desbordadas y autoridades tratando, sin éxito, de comprender qué está ocurriendo".

Entretanto, Toledo Sacro ha apuntado que "nadie parece tener el control [y] nadie ofrece explicaciones", una alusión directa a la Junta de Cofradías, Hermandades y Capítulos de Semana Santa de Toledo.

Según los integrantes de este foro, la institución rectora de la tradición penitencial de la ciudad ha demostrado "una incapacidad manifiesta para gestionar el día grande de la Semana Santa toledana".

El traspié del Viernes Santo emerge como una razón más para el adiós de sus actuales dirigentes, aseveran desde Toledo Sacro. "Lo sucedido esta noche no es un error puntual, es un fracaso estructural. Y como tal, exige una consecuencia inmediata: la dimisión en bloque de sus responsables".