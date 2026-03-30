Paralizado de forma cautelar el traslado del Hospital del Valle y el Provincial al Hospital Universitario de Toledo

El Hospital del Valle funciona como centro geriátrico en la ciudad de Toledo. Javier Longobardo

El proceso administrativo para la unificación de todos los servicios sanitarios en el Hospital Universitario de Toledo (HUT) ha quedado bloqueado.

El proyecto para trasladar la actividad asistencial de los hospitales Virgen del Valle, Provincial de Toledo y la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria al hospital ubicado en el Polígono se encuentra paralizado tras una resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales emitida este mes de marzo, a raíz del recurso presentado por la empresa que perdió el contrato.

La integración de los hospitales comenzó a mediados de 2025, cuando el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) publicó el contrato para ejecutar el traslado con un presupuesto base de 1.485.288,00 euros (sin IVA).

Este documento contemplaba la redacción del plan funcional, el plan de espacios y los proyectos técnicos de obra. Posteriormente, en junio de 2026, se anunció oficialmente la licitación para buscar a la empresa encargada de diseñar los nuevos espacios en el HUT.

Tras el análisis de las ofertas, se resolvió la adjudicación del contrato el 12 de febrero de 2026 a favor de la UTE HT Pinearq-Estudio Norniella por un importe de 989.900,00 euros (sin IVA).

Este grupo empresarial obtuvo una puntuación total de 85,30 puntos, imponiéndose a su competidora principalmente por la oferta económica. La otra licitadora, la UTE Argola-Promec Toledo(formada por Argola Arquitectos y Proyectos Mecánicos de Instalaciones Industriales), quedó en segundo lugar con 70,83 puntos.

El grupo quedó en segundo lugar pese a obtener una mejor valoración técnica en los criterios sujetos a juicio de valor (45,55 puntos frente a los 40,30 de la adjudicataria).

La adjudicación fue impugnada mediante un recurso especial por la UTE Argola-Promec. El 10 de marzo de 2026 se publicó en el Portal de Contratación del Estado el acuerdo de suspensión del procedimiento, lo que detuvo la formalización del contrato.

El 26 de marzo, el Tribunal dictó la resolución de adopción de medida cautelar, ratificando que la suspensión debe mantenerse, y un día después se hizo pública dicha resolución en el Portal de Contratación del Estado.

El organismo jurídico argumenta que, de no mantenerse la suspensión, podrían producirse perjuicios de "difícil o imposible reparación" para los recurrentes en caso de que el recurso finalmente prospere.

Esta decisión implica que el diseño de los espacios que deben acoger a los pacientes y servicios del Valle y el Provincial queda en el aire hasta que el Tribunal dicte una resolución definitiva sobre el fondo del asunto.

Esto supone, a su vez, insuflar algo de ánimo a los trabajadores del Hospital del Valle, quienes se han manifestado y han organizado concentraciones para solicitar que no se perpetre el traslado indicando que "los pacientes y familias están en contra".

Este colectivo ha recogido ya 8.000 firmas de apoyo para mantener abierto el servicio especializado en cuidados geriátricos en un edificio que definen como más "tranquilo, amable y seguro" que el Universitario.