Toledo se refuerza para la Semana Santa: más limpieza, lanzaderas de bus y escaleras mecánicas hasta las 5:00

El concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, y la concejala de Obras y Servicios, Loreto Molina.

El Ayuntamiento de Toledo va a reforzar los servicios de limpieza y movilidad con motivo de la Semana Santa, unas fechas que cuentan con gran afluencia de toledanos y visitantes en las calles del Casco Histórico a partir de este 27 de marzo, Viernes de Dolores.

Los concejales de Obras y Servicios y de Movilidad, Loreto Molina e Iñaki Jiménez, han presentado este jueves en rueda de prensa los dispositivos organizados en sus respectivas áreas.

En materia de limpieza, se van a eliminar pegatinas, pintadas y suciedad acumulada, además de limpiar en profundidad las calles con maquinaria pesada para que Toledo pueda lucir "su mejor cara", ha señalado Molina.

Más personal de limpieza

Durante estos días, el servicio ordinario en el Casco Histórico, compuesto por 21 operarios, se reforzará con más personal y medios. En especial el Jueves Santo, con 39 personas en la calle, y el Viernes Santo, con un total de 47 trabajadores.

La concejala ha subrayado que el horario de recogida de basura se adelantará a las 22:00 horas. Asimismo, ha hecho un llamamiento a los comerciantes para que colaboren y mantengan la ciudad limpia para "sentir el orgullo de saber que tenemos una Semana Santa digna".

Habrá lanzadera

Por su parte, Jiménez ha señalado que las líneas de autobuses se ampliarán y la frecuencia se reducirá a 20 minutos en ciertas líneas. También habrá autobuses lanzadera y se añadirá una línea desde la Plaza de Zocodover hasta La Peraleda con frecuencia cada dos horas.

Servicio especial Zocodover-Peraleda.

Toledo cuenta con aparcamientos en Safont, Azarquiel, Salto del Caballo, la Plaza de Santa Teresa, el Campus de la Fábrica de Armas y el recinto ferial de La Peraleda. Este último dispondrá de un aparcamiento provisional para autocaravanas con punto limpio de agua potable y vertido.

Horario de escaleras mecánicas

El horario de las escaleras mecánicas de subida al Casco Histórico se ampliará hasta las tres de la mañana entre el viernes 27 y el miércoles 1 de abril, mientras que el Jueves y Viernes Santo estarán abiertas hasta las cinco de la mañana.

Finalmente, Molina ha informado de que la zona de La Vega se mantendrá cerrada hasta la finalización total de las obras, cuya fecha prevista es el 30 de junio.