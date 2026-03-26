La Diputación de Toledo alcanza un acuerdo con sus bomberos: la inversión global alcanzará los 8 millones de euros

El presidente del CPEIS y vicepresidente de la Diputación de Toledo, Juan Carlos Sánchez, junto a los representantes sindicales de los bomberos.

La Diputación de Toledo ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos que componen la Mesa General Negociadora del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento (CPEIS), que desbloquea el conflicto que afectaba al organismo encargado de gestionar las emergencias en la provincia.

El convenio, que ya había sido ratificado en la Mesa Técnica celebrada el pasado 24 de marzo y estará vigente hasta 2028, lo han rubricado el presidente del CPEIS y vicepresidente provincial, Juan Carlos Sánchez y los representantes del SBT (Sindicato de Bomberos de Toledo), CCOO (Comisiones Obreras) y CSIF (Confederación Sindical Independiente de Funcionarios).

En él, se recoge una inversión global de 8 millones de euros destinada a "dar respuesta a las demandas del colectivo y a seguir avanzando en la modernización del servicio", ha informado la Diputación de Toledo.

Entre las principales medidas destaca el refuerzo operativo en los parques de Talavera de la Reina, Illescas y Santa Olalla, donde se incorporará un tercer bombero durante los meses de mayor actividad permitiendo así mejorar la capacidad de respuesta y la seguridad en las intervenciones.

En cuanto a las mejoras laborales y retributivas de los bomberos, se establece una subida del complemento específico del 8% en tres años, a la que se sumarán los incrementos que determine el Estado.

De igual modo, respalda la mejora progresiva del complemento de destino, de modo que los bomberos conductores pasarán del nivel 16 actual al nivel 21 en el periodo de vigencia del acuerdo. Por su parte, los cabos alcanzarán el nivel 22, los sargentos el 23, los suboficiales el 24 y el oficial director técnico el nivel 28.

Creación de 17 nuevas plazas

En materia de empleo público, contempla la ampliación de la plantilla con la creación de 17 nuevas plazas de bomberos conductores.

A ello se suma la cobertura mediante promoción interna de 13 plazas de cabo, lo que generará nuevas vacantes que permitirán seguir incrementando efectivos hasta superar los 300 profesionales en el servicio.

Este acuerdo forma parte de un proceso de reorganización y crecimiento del CPEIS orientado a mejorar la eficiencia, optimizar los recursos humanos y materiales y adaptarse a las nuevas necesidades del territorio, ha destacado la Diputación, que también ha valorado la "capacidad de diálogo y negociación" que ha permitido "un acuerdo satisfactorio para todas las partes".