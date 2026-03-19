El regreso del alcalde José Manuel Molina a Toledo: ofrecerá una conferencia y se dejará ver con Carlos Velázquez

El exalcalde de Toledo, José Manuel Molina, regresa este jueves a la ciudad que gobernó con mayoría absoluta durante tres legislaturas (1987-1991 y 1999-2007). Su etapa al frente del Ayuntamiento finalizó tras los comicios de 2007, cuando Emiliano García-Page logró desbancarle mediante un pacto con Izquierda Unida. Molina no alcanzó los 13 concejales necesarios para revalidar el cargo.

El exregidor inaugura esta tarde el ciclo de conferencias de la Real Hermandad de Damas y Caballeros Mozárabes de Toledo con la ponencia 'El espíritu mozárabe'. El evento, presentado por el hermano mayor del colectivo, tendrá lugar en el Palacio de Benacazón.

También asistirá este viernes a los actos por el 25 aniversario del Consorcio de la Ciudad de Toledo. Las celebraciones comenzaron hace unos días con una jornada institucional en la que Molina intervino de forma virtual mediante un reportaje de TVE, en el que aparecían los cuatro presidentes del organismo -y alcaldes- desde su fundación en 2001.

La cita cobra especial relevancia dado que dicha institución nació precisamente bajo su segundo mandato. Por ello, está previsto que mantenga una reunión con el actual alcalde, Carlos Velázquez, primer dirigente del PP en recuperar la Alcaldía tras la salida de Molina y 16 años de gobiernos socialistas: los de García-Page (2007-2015) y los de la actual ministra de Educación, Milagros Tolón (2015-2023).

El gerente del Consorcio, Jesús Corroto, también ha impulsado este acercamiento; incluso ha manifestado su deseo de haber organizado una mesa conjunta con todos los exalcaldes para poner en valor el trabajo realizado por el organismo en la rehabilitación del Casco histórico.

Fuera de la capital regional

Molina es el regidor que más tiempo ha ostentado el cargo en Toledo. En su trayectoria destaca también el haber disputado la presidencia de Castilla-La Mancha a José Bono, obteniendo un resultado que aún recuerda con aprecio por la cercanía con la que estuvo de gobernar la región bajo las siglas del PP, hito que años después alcanzaría María Dolores de Cospedal.

Tras abandonar el Consistorio, su vínculo con la capital se enfrió al asumir en 2014 funciones diplomáticas en la República Democrática del Congo y, posteriormente, en Tanzania. Estas responsabilidades llegaron tras verse salpicado por las investigaciones del 'caso Bárcenas'.

Actualmente reside en Alicante y ejerce como secretario general de Casa Mediterráneo, consorcio público integrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Generalitat Valenciana, la Diputación de Alicante y varios ayuntamientos de la zona. El pasado octubre reapareció en el V Foro de EL ESPAÑOL con una imagen renovada, propia del tiempo transcurrido desde su marcha de la primera línea política.