Toledo elimina 5 escombreras ilegales en el entorno del Tajo, por el polígono industrial, en su estrategia de "vertidos cero"

Las máquinas trabajan en la retirada de escombros y basura. Ayuntamiento de Toledo

El Ayuntamiento de Toledo ha eliminado cinco escombreras ilegales en el entorno del río Tajo mediante la retirada de residuos en varios puntos del Polígono industrial,concretamente tras las naves de Logifashion y Ventalomar, según han precisado fuentes municipales a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Rubén Lozano, concejal de Medioambiente, Río Tajo y Deportes, ha enfatizado la estrategia de "vertidos cero" y ha destacado las actuaciones para mejorar las riberas.

Según ha informado en un comunicado, el Consistorio trabaja estos días en la erradicación de estos cinco puntos de vertido incontrolado; en tres de ellos ya se había actuado el pasado año, mientras que los otros dos son focos localizados recientemente.

Otro de los vertidos, ubicados en la zona de Logifashion.

“El Ayuntamiento continúa con su hoja de ruta para mejorar el estado medioambiental de nuestro río”, ha señalado el edil. El objetivo es eliminar los 26 puntos detectados en estudios de la Cátedra del Tajo UCLM y la Fundación Soliss, además de identificar nuevos focos.

Lozano ha subrayado que la estrategia municipal busca consolidar estos entornos como "espacios naturales protegidos, agradables y accesibles para el esparcimiento y la práctica deportiva".

Finalmente, tras lamentar que sigan produciéndose estos vertidos, ha avanzado que se reforzará la vigilancia para prevenir tales conductas y garantizar un espacio limpio al servicio de la ciudadanía.