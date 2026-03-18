Toledo acaba con los contratos en precario y regulariza los 6 quioscos de la Vega: alquileres de 500 a 2.500 euros al mes

El templete de la Vega y la Casa del Corcho -al fondo- son dos de los elementos del parque que se mantienen con la gran obras de remodelación del paseo de la Vega. Javier Longobardo

El Ayuntamiento de Toledo pone fin a décadas de concesiones en precario en el paseo de la Vega mediante una licitación pública que regularizará la gestión de sus seis quioscos. Esta medida, que busca cumplir con las recomendaciones de los informes técnicos y jurídicos municipales, garantizará la libre concurrencia y ofrecer seguridad jurídica a ambas partes a través de un contrato regulado.

El equipo de Gobierno de Carlos Velázquez ha trabajado en esta regularización desde el inicio de la legislatura, manteniendo negociaciones con los hosteleros que llevan años prestando servicio en el parque para conseguir una solución consensuada.

Finalmente, la Junta de Gobierno Local aprueba este miércoles el pliego de condiciones de este concurso público, según ha confirmado EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. El portavoz municipal y concejal de Hacienda, Juanjo Alcalde, responsable de las negociaciones junto a la edil de Obras, Loreto Molina, detallará los pormenores de la decisión en rueda de prensa.

Esta regularización administrativa coincide con la recta final de la reforma integral del parque, que ha supuesto una inversión superior a los tres millones de euros. Las obras, cuya finalización está prevista para el próximo 30 de junio, han implicado una renovación total y la reubicación de los establecimientos para integrarlos en el nuevo diseño del "gran paseo imperial".

Se mantienen la churrería, la horchatería y los encurtidos

El pliego de condiciones establece cánones mensuales diferenciados según la actividad y la ubicación, respetando los usos tradicionales de churrería, horchatería y encurtidos que forman parte de la memoria colectiva de la ciudad.

En cuanto a la distribución de los espacios, el recinto contará con cuatro locales destinados a hostelería de 106 metros cuadrados con terraza, y dos puestos más pequeños de 14 metros cuadrados para encurtidos en la zona trasera.

El lote con el precio de salida más alto corresponde al quiosco número 3, destinado a hostelería y churrería, con un canon de 2.500 euros mensuales. Hasta un total de

Por su parte, los quioscos 1, 2 y 4, enfocados a hostelería general y horchatería, parten de 1.800 euros al mes, cifra que en el caso de la horchatería contempla una reducción por su menor actividad invernal.

Finalmente, los puestos de encurtidos y productos envasados salen a concurso por 500 euros mensuales, siendo todas estas cantidades al alza.

Este movimiento afecta de lleno a negocios históricos como la churrería Catalino o el quiosco de Mariano, que ahora deberán presentarse a una licitación abierta a cualquier interesado.

La Casa del Corcho y la Vega renacida

A estos cambios en la Vega se suma la reciente salida a concurso de la emblemática Casa del Corcho. El edificio de madera volverá a funcionar como hostelería tras años de inactividad, con un canon de 96.000 euros para un periodo de ocho años, lo que supone una renta mensual de mil euros.

La Vega recuperará, tras la obra actualmente en marcha, su esencia como parque emblemático de Toledo con los quioscos regularizados, zona infantil, un mirador, nuevo pavimento y una "gran entrada imperial" en el principal acceso al Casco Histórico, junto a la Puerta de Bisagra.