El hotel de la Cava sale a exposición pública y la Cátedra del Tajo estudia si presenta riesgo de inundación

Fotomontaje desde el conjunto edificado en el interior de la parcela incorporado al informe urbanístico sobre el Plan Especial de Reforma Interior de mejora Puente de la Cava para la construcción del hotel. Ayuntamiento de Toledo

La última versión del polémico hotel de la Cava, planteado en la ribera del río cerca del puente del mismo nombre y hacia el parque de Polvorines, ha salido a exposición pública para que cualquier ciudadano o entidad presente alegaciones. El plazo permanecerá abierto hasta el 19 de abril.

La Cátedra del Tajo estudia ya este último proyecto, reactivado tras el visto bueno del Gobierno municipal el pasado febrero. El objetivo es comparar la cartografía de la primera versión con esta revisión para determinar si realizarán aportaciones. "En el primer caso lo hicimos", explica Beatriz Larraz, profesora de la UCLM y directora de la Cátedra.

El grupo investigador, dedicado a la recuperación del ecosistema del Tajo, centra su análisis en si la edificación se plantea en zonas inundables. "Hay que evitarlo", asegura Larraz.

Tras meses de parón, informes técnicos y un intenso debate sobre el modelo de ciudad, el proyecto recibió finalmente la luz verde de Urbanismo, el mes pasado, para continuar su tramitación.

El diseño actual se presenta como varios módulos independientes y escalonados, integrados en la vegetación. Pasa de ser una estructura compacta a una serie de bloques rectangulares levantados en los claros del bosque actual.

Se mantiene la edificabilidad de 8.269,96 metros cuadrados, aunque se restringe la altura a un máximo de tres metros sobre la carretera de Navalpino para proteger las vistas del Casco Histórico.

Larraz detalla que están revisando "los nuevos mapas de inundación de 500 años de la Confederación Hidrográfica" para verificar la viabilidad técnica. "No tiene sentido hacer un hotel en una zona que tenga probabilidad, por pequeña que sea, de inundarse y que luego la sociedad tenga que pagar una indemnización a una empresa que construyó donde no debía", recalca.

La postura de la Cátedra es preventiva. Larraz señala que los fenómenos meteorológicos extremos han obligado a poner el foco en cuestiones que antes pasaban inadvertidas. "Por desgracia, hay eventos muy fuertes que nos han hecho prestar atención y hay que evitar repetir errores".

La directora cita ejemplos de infraestructuras en ubicaciones inadecuadas, como el centro de salud de Santa Bárbara. "Todos sabemos que en el paseo de la Rosa no debería estar por encontrarse en el cauce del arroyo. Cuando viene muchísima agua, todo eso explota. Ahora no vas a tirar el centro de salud, pero no tendría que estar ahí", argumenta.

Sobre la situación del Hospital de Parapléjicos, cerca del cauce y con necesidad de diques de contención de la UME, Larraz aclara que, aunque no sea viable trasladarlo, debe servir de lección. "No podemos mover Parapléjicos, sería una millonada, pero hay que sacar la conclusión de que está construido en un sitio que no debería".

"Lo importante es que no volvamos a hacer algo igual con el hotel de la Cava ni con tantas otras obras. No lo hagamos otra vez", enfatiza, recalcando que la situación está aún en estudio.