Las medidas inminentes de Vox en Toledo: los mercados se irán al Miradero, las obras del cuartel y más toldos en Casco y Polígono

Los cuatro concejales de Vox en el Ayuntamiento de Toledo han realizado un balance de su gestión y han anunciado las próximas medidas que afectarán a sus áreas de gobierno. Entre las principales novedades, destacan que los mercadillos comerciales abandonarán la plaza de Zocodover a partir del verano, el inicio de las obras del nuevo cuartel de la Policía Local previsto para mayo, la instalación de nuevos toldos en dos puntos y la apertura de la Escuela de Estudios Toledanos en octubre.

La plaza de Zocodover quedará libre de mercados artesanales, gastronómicos o de cualquier otra índole en los próximos meses, trasladándose su actividad al paseo del Miradero, junto al Palacio de Congresos. Esta decisión, adoptada por el equipo de Gobierno y liderada por el concejal de Promoción Económica, Juan Marín, busca liberar el espacio central de la ciudad.

Según ha explicado el edil, se respetarán los compromisos próximos con el Festival del Cómic y la asociación de artesanas 'Mía', pero el traslado definitivo se hará efectivo tras el verano, de modo que en octubre la Feria del Libro ya se programe en la nueva ubicación. "Se hace por consenso con los comerciantes del barrio y el resto de sectores implicados", ha subrayado Marín.

La vicealcaldesa y concejala de Seguridad Ciudadana, Inés Cañizares, ha informado de que esta semana se aprobará la licitación de las obras del cuartel de la Policía Local. El proyecto consistirá en la redefinición del edificio de la Casa de la Juventud en la calle Dinamarca, una estructura que quedó inacabada en su día. La previsión es que los trabajos comiencen el próximo mes de mayo.

Por otro lado, Florentino Delgado, responsable de Planeamiento Urbanístico, ha afirmado que el objetivo es alcanzar la aprobación inicial del Plan de Ordenación Municipal (POM) antes de que finalice la legislatura. El documento se encuentra desde febrero en manos de la Junta de Comunidades, cuyo visto bueno es preceptivo para continuar con la tramitación.

En el área de Promoción Económica también se contemplan mejoras en la climatización urbana. Tras el precedente de la calle Comercio, este año se instalarán nuevos toldos en la calle Santo Tomé y en el paseo Federico García Lorca del barrio del Polígono.

Finalmente, el concejal de Educación, Daniel Morcillo, ha asegurado que la Escuela de Estudios Toledanos —centrada en la difusión de la tradición y cultura local— estará en funcionamiento en octubre. Asimismo, ha avanzado que en breve se dará a conocer el nombre del director que estará al frente de este nuevo centro.