Riolobos denuncia en el Senado que el apagón fue "prevenible" y acusa a la CNMC de una "retirada cobarde"

La senadora toledana del Partido Popular Carmen Riolobos ha denunciado este jueves en el Senado que el gran apagón eléctrico de abril de 2028 fue "prevenible".

Además, ha acusado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de protagonizar una "retirada cobarde" al no publicar un informe que determine responsabilidades.

La también portavoz de Consumo del Grupo Parlamentario Popular ha realizado estas declaraciones durante la comparecencia de la directora de Comunicación de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Ileana Izverniceanu, en la comisión de investigación del apagón en el Senado.

Durante su intervención, Riolobos ha criticado que la CNMC se haya negado a elaborar un informe concluyente sobre lo ocurrido. "Negarse a hacer el informe no es neutralidad: es una cacicada al servicio del Gobierno", ha asegurado.

Según la senadora por Toledo, esta decisión supone una "retirada cobarde" que deja indefensos a millones de consumidores y evita un dictamen que podría resultar incómodo para el Ejecutivo.

Un año más para reclamar

Riolobos también ha advertido de que la ausencia de ese informe tiene consecuencias jurídicas para los afectados.

"Si no hay informe, no puede correr la prescripción", ha señalado, lo que en la práctica supondría que los perjudicados dispondrían de un año más para presentar reclamaciones.

En este sentido, ha defendido que no se puede exigir a los afectados que reclamen "a ciegas" mientras no exista un informe "sistémico global" que analice el funcionamiento de la generación, la distribución, la operación y la regulación del sistema eléctrico.

Por ello, el Grupo Popular propone aplazar la prescripción de las acciones judiciales hasta que se publique el informe de la CNMC o, al menos, ampliarla durante un año más.

"Las grandes víctimas"

Riolobos ha puesto el foco en los consumidores, a los que ha definido como "las grandes víctimas" del apagón.

Durante su intervención ha recordado que el suceso dejó diez fallecidos y "147 muertes no esperadas dos días después", además de miles de personas electrodependientes que temieron por su vida, pérdidas de alimentos, averías en electrodomésticos e interrupciones de servicios en comercios y empresas.

A su juicio, existe el riesgo de que los ciudadanos terminen pagando tres veces las consecuencias del apagón: primero por los daños directos, después por el aumento del coste del sistema eléctrico y finalmente por la dificultad de reclamar responsabilidades.

"El daño, la factura y la impunidad. Un triple castigo", ha afirmado.

Coste para los consumidores

Riolobos también ha asegurado que el impacto del apagón sigue teniendo consecuencias meses después y ha cifrado en 1.100 millones de euros el coste que, hasta el momento, han asumido los consumidores.

Por ello, ha reclamado al Gobierno medidas para aliviar la factura eléctrica y ha pedido rebajar el IVA de la luz. "Basta de hacer pagar a las familias el apagón y la guerra: IVA de la luz al 10 % ya", ha reclamado.

La senadora ha concluido su intervención reclamando "verdad, responsabilidades e indemnizaciones a los afectados para que nunca más vuelva a ocurrir". "No basta con pasar página, hay que reparar a los consumidores y corregir el sistema", ha afirmado.