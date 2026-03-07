La familia de Nano Díaz-Chirón agradece a Toledo el cariño recibido tras su muerte: "Era un hombre intenso, vital, disfrutón"

Nano Díaz-Chirón junto con su Vespa a las puertas de 'El 10 de Santo Tomé'.

El conocido Nano Díaz-Chirón Salamanca, miembro de una de las familias más queridas de la hostelería toledana, falleció el pasado 3 de marzo a los 58 años tras una larga enfermedad. Pero su huella permanecerá para siempre en el corazón de su familia y de tantos vecinos de Toledo con los que tuvo amistad.

Junto a sus hermanas Sagrario, Ana, Mayka y Marta, regentaba establecimientos emblemáticos del barrio de Santo Tomé como El 10 de Santo Tomé, Restaurante Plácido y Café de las Monjas, consolidando el legado de varias generaciones que comenzaron con sus abuelos paternos y maternos en los históricos restaurantes Chirón y Plácido.

Ahora, la familia de Nano ha querido expresar en una nota pública de agradecimiento su "más profundo y sincero agradecimiento a todas las personas que nos han acompañado durante estos once meses de lucha incansable contra la enfermedad, y también en estos días de dolor tras su fallecimiento".

Familia y amigos

En un texto cargado de cariño y emoción, Nano es recordado como "un hombre intenso, vital, disfrutón, enamorado del campo y de tantas otras cosas y sobre todo, de las vespas, afición que heredó de su padre".

De su madre, recuerdan, recibió "el don del trato cercano, el cariño por la gente y la capacidad de crear vínculos que iban más allá de lo cotidiano".

Aunque la vida no le dio hermanos varones, estar rodeado de buenos amigos fue una constante para Nano: "Encontró en ellos una segunda familia", recuerdan, mientras que su carácter y su amor por la vida se reflejaban en su manera de pelear, "sin rendirse jamás, como buen seguidor del Atleti".

Agradecimiento

La familia, compuesta por su esposa Lourdes, sus hijos Carla y Nano, sus hermanas y sobrinos, agradece en el emotivo escrito "cada mensaje, cada gesto y cada abrazo han sido un consuelo inmenso en un momento tan difícil".

"Gracias de corazón a todo el equipo médico que lo atendió con profesionalidad, cercanía y empatía en todo momento. Gracias por hacer que Nano se marchara rodeado de amor. Gracias por acompañarnos, por recordarlo y por quererlo", añaden.

El funeral se celebrará este miércoles 11 de marzo a las 19:00 horas en el Convento de San Antonio de Padua, en la calle de Santo Tomé.