La Junta aprueba la ampliación de Puy du Fou en Toledo: tres hoteles con 426 habitaciones y 280.000 pernoctaciones al año

Puy du Fou, el parque temático que cuenta desde Toledo la historia de España a través de espectáculos de gran formato, ya tiene luz verde ambiental para su ampliación en la capital regional. Supondrá la construcción adicional de más de 36.000 metros cuadrados en la finca Zurraquín de la capital toledana.

La Junta de Castilla-La Mancha ha aprobado una Declaración Ambiental Estratégica favorable. El documento concreta por primera vez el tamaño del proyecto hotelero dentro del recinto: tres hoteles con 426 habitaciones y un horizonte de casi 280.000 noches al año cuando estén a pleno rendimiento a partir de 2032.

La resolución publicada este viernes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) avala la modificación urbanística necesaria para la primera gran ampliación del Proyecto de Singular Interés (PSI) aprobado en 2018.

La Dirección General de Calidad Ambiental, dependiente de la Consejería de Desarrollo Sostenible, concluye que "desde el punto de vista ambiental, no se encuentra objeción" a la modificación, "por lo que se formula esta Declaración Ambiental Estratégica favorable".

El análisis de la evaluación ambiental "se considera correcto". Tras integrar "los aspectos especificados en el documento de alcance del Estudio Ambiental Estratégico e informes recibidos" durante la información pública, la Junta considera que "no es necesario añadir nuevas determinaciones finales", más allá de las que se establezcan en la fase de seguimiento.

Hoteles, ahora sí

El PSI original no contemplaba hoteles dentro del parque, ya que el proyecto confiaba en la oferta existente en Toledo y su entorno. Sin embargo, ese enfoque se corrige ahora.

La documentación constata que "el aumento de plazas hoteleras en la ciudad de Toledo ha sido muy reducido y se ha producido un aumento significativo del precio medio de la habitación", especialmente de viernes a domingo.

Según el documento, esta situación "supone un retraimiento de los visitantes". Con ese argumento, el Gobierno liderado por el socialista Emiliano García-Page considera positivo que parte de la demanda se absorba dentro del propio recinto.

Así, la resolución firmada por el pasado 27 de febrero de 2026 por el director general de Calidad Ambiental, Tomás Villarrubia, introduce el "uso hotelero" en el PSI de Puy du Fou.

426 habitaciones

La principal novedad del documento es que fija por primera vez la capacidad hotelera del parque. En total, el complejo alcanzará 426 habitaciones dentro del recinto.

El edificio AB08, previsto inicialmente como restaurante y salas de reuniones, "pasa a incorporar el uso hotelero como mayoritario en lugar de oficinas, pasando a ser HT01".

El anexo técnico de abastecimiento de agua detalla las cifras. El primer hotel, previsto para finales de 2027, contará con 138 habitaciones. El segundo y el tercero sumarán 117 y 171 habitaciones, respectivamente, a finales de 2032.

Guardería

La ampliación incluye una veintena de nuevos edificios. Entre ellos figuran los hoteles, un restaurante, un espectáculo interior y otro exterior, además de una guardería que se tramita como "uso dotacional educativo" para facilitar este servicio a los hijos de los trabajadores del parque y dos caballerías con picadero.

Uno de los espectáculos de Puy du Fou. Javier Longobardo

Estas construcciones suponen 36.435 metros cuadrados adicionales de ladrillo en el parque temático toledano. La ocupación pasa de 80.573 a 117.008 metros cuadrados en la finca ubicada junto a la CM-40, elevándose porcentualmente del 5 al 7,26 %. La cifra se mantiene por debajo del 10% de ocupación máxima que contempla la legislación.

Al mismo tiempo, la evaluación ambiental incrementa la superficie libre de edificaciones. Pasa "de 21,14 hectáreas a 41,49 hectáreas". Esta zona se concibe como corredor ecológico y pantalla vegetal.

Previsión de visitantes

La ampliación hotelera se apoya en el crecimiento del parque. La documentación recuerda que durante 2025 el recinto recibió "unos 1.720.000 visitantes", cifra que ya supera las previsiones iniciales para 2026.

Sin contar los hoteles, el estudio prevé "1.550.000 visitantes" en 2026. El consumo total de agua se sitúa en "75.030 metros cúbicos" al año.

Las previsiones ascienden a "2.004.530 visitantes" en 2031, con "90.316 metros cúbicos" de consumo. En 2035 se alcanzarían "2.180.165" visitantes y "98.273 metros cúbicos", sin contar con los huéspedes de los hoteles.

A partir de estos datos, el Estudio Ambiental Estratégico plantea tres escenarios de ocupación hotelera. En la hipótesis más prudente se toma una dotación de "90 litros por huésped y día", un "60 % de ocupación media anual" y "tres huéspedes por habitación".

Casi 280.000 pernoctaciones

Con estas premisas, cuando los tres hoteles estén operativos (426 habitaciones), se estiman 279.882 pernoctaciones al año. El consumo de agua asociado a los hoteles sería de "25.189 metros cúbicos". El total alcanzaría "123.463 metros cúbicos" en 2035 sumando parque y alojamientos.

En un escenario intermedio, aplicando "250 litros por huésped y día" del Plan Hidrológico del Tajo, el consumo hotelero subiría a "69.971 metros cúbicos". La demanda total alcanzaría "168.244 metros cúbicos" en 2035.

En el escenario de máximos, con "100% de ocupación", el consumo hotelero se elevaría hasta "116.618 metros cúbicos". El consumo total del complejo podría situarse en torno a "214.891 metros cúbicos al año en 2035".

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) aporta sus propios cálculos. Sitúa para 2035 "una estimación de consumo de 144.679 m³", con "un consumo de 65 litros por alojamiento" y "una ocupación de cuatro huéspedes por habitación y una ocupación del 100%".

Condiciones ambientales y vigencia

El visto bueno ambiental incluye varias condiciones, según consta en la resolución publicada este viernes en el DOCM.

En materia de biodiversidad, la Junta advierte de "la falta de cumplimiento y ejecución de algunas de las medidas del Plan de Acción de Biodiversidad" del proyecto original. Por ello, obliga al promotor a revisar su estado de ejecución y a elaborar un calendario para aplicar las medidas compensatorias pendientes "a la mayor brevedad posible".

En materia de agua, el inicio de las nuevas obras queda condicionado a que la CHT reciba una "actualización del estudio hidrológico e hidráulico". Este documento debe adaptarse al nuevo escenario del parque. También deberán ajustarse las autorizaciones de vertido y reutilización a la normativa vigente.

El documento también fija un límite temporal. La declaración ambiental favorable perderá su vigencia "en el plazo máximo de dos años desde su publicación en el DOCM si no se hubiera procedido a la aprobación del plan o programa". El promotor, no obstante, podrá solicitar una prórroga antes de que expire ese plazo.