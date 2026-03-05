Toledo renueva "de arriba abajo" la depuradora del Polígono y acabará con el peor vertido al Tajo en la ciudad

Toledo acelera su compromiso con el río Tajo. La Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del Polígono afronta una reforma integral que eliminará el punto de vertido más contaminante de la ciudad.

Las obras, que tienen como plazo de finalización el próximo 30 de septiembre, cuentan con una inversión de tres millones de euros. Hoy por hoy se han ejecutado 700.000 euros con 20 inversiones.

El alcalde, Carlos Velázquez, acompañado por el director regional de Aqualia, Jesús Martínez Molina, y concejales del equipo de Gobierno, ha visitado este jueves los trabajos, enmarcados en el Plan de Vertidos Cero.

Jesús Martínez, a la derecha.

"Estas instalaciones tienen más de 30 años y necesitaban una transformación de arriba abajo", ha explicado Martínez.

"Es una obra técnicamente compleja, porque hay mucha interrelación entre la explotación y la parte de obra. Estamos actuando en muchos puntos de la depuradora con un objetivo claro: modernizarla por completo", ha añadido el directivo de Aqualia.

Velázquez, por su parte, ha subrayado el cambio de época que representa esta intervención: "Hasta ahora habíamos vivido de exigir el cierre del trasvase y participar en manifestaciones, pero no hacíamos lo que por competencia y responsabilidad nos correspondía. Eso, por suerte, ha cambiado. Hoy tenemos un equipo que se toma muy en serio la salud del río Tajo".

Visita a la depuradora.

El regidor ha recordado que la depuradora del Polígono ha sido protagonista de varios episodios de contaminación. Entre 2021 y marzo de 2025 acumuló 11 sanciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), con un coste cercano a 160.000 euros para el Ayuntamiento.

"Gracias a estas inversiones la situación será radicalmente distinta. Vamos a acabar de manera definitiva con el punto de vertido más contaminante que tenía Toledo", ha afirmado el alcalde.

Velázquez ha insistido en que el Plan de Vertidos Cero permite al Ayuntamiento exigir con autoridad a otras administraciones: "A la Comunidad de Madrid, una mejor depuración aguas arriba; a la Junta de Castilla-La Mancha, la puesta en marcha de su plan de depuración; y a la Confederación Hidrográfica del Tajo, que deje de limitarse a sancionar y asuma la limpieza de cauces y arroyos de su competencia".

Por su parte, Jesús Martínez Molina ha explicado que los trabajos avanzan a buen ritmo: "Estamos ejecutando obras por valor de tres millones de euros dentro de un plan global de cinco millones. Hemos intentado hacerlo con la mayor urgencia posible porque la mejora del Tajo lo merece".

Dos trabajadores.

La modernización de la EDAR se suma a los resultados del Plan de Vertidos Cero, que ya ha eliminado 11 puntos contaminantes del visor de la Cátedra del Tajo y otros tres detectados por técnicos municipales.

"Hasta ahora nadie asumía su competencia de eliminar los vertidos de nuestro propio término municipal. Ahora eso ha cambiado. Nos tomamos en serio la salud del Tajo y queremos lograr un río más limpio y saludable en esta legislatura", ha concluido Velázquez.