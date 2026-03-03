El dueño de 5 gasolineras en Toledo, sobre el precio tras la guerra de Irán: "Cuanto más caro está, peor para nosotros"

Los bombardeos de EEUU e Israel sobre Irán han desatado una guerra que ya se está cobrando víctimas comerciales y está repercutiendo en el precio del combustible. El cierre del estratégico estrecho de Ormuz por donde pasa en torno al 20% del petróleo mundial ha encendido todas las alarmas.

Los analistas ya contemplan escenarios de hasta 100 dólares por barril de Brent (ahora mismo supera ya los 80 dólares tras aumentar un 13,45 % en los últimos cinco días) y en España, la gasolina podría volver a acercarse a los 2 euros por litro si la batalla se prolonga.

En la provincia de Toledo, las estaciones de servicio Navamuel, presentes en municipios como Guadamur, Burguillos de Toledo, Cobisa, Ajofrín y Pulgar, viven estos días una avalancha de clientes que quieren llenar el depósito "por miedo" a futuras subidas.

Gasolinera Navamuel en Guadamur (Toledo). Cedida

César Navamuel, uno de los tres hermanos fundadores, atiende a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha y asegura que en los 40 años que lleva en el sector nunca antes había visto un escenario de tanto "alarmismo" como el actual.

El empresario insiste que esta subida de precios no beneficia a las gasolineras: "Cuanto más caro está el combustible, para nosotros es mucho peor", subraya. César explica que ese "margen por litro", con el que trabajan distribuidores como ellos, se reduce por el encarecimiento del crudo.

Confiesa que, pese a su dilatada experiencia, entender cómo se fijan los precios de la gasolina es cada vez más complejo porque hay "muchísima especulación", resume. Esto no es nuevo para él: "hemos pasado por muchas guerras y situaciones al límite como la Filomena".

Durante esas cuatro décadas, César y sus dos hermanos han levantado una red de gasolineras que comenzó en Pulgar y que ahora se expande por otros cuatro municipios toledanos. Además, ofrecen un servicio de distribución de combustible y biomasa en la zona.

Múltiples factores, no solo la guerra, intervienen en el precio del petróleo, según el propietario de las estaciones de servicio Navamuel. "Los conflictos bélicos influyen mucho, pero también hasta las propias existencias que tenga Estados Unidos; si son superiores o inferiores, eso repercute", apunta.

Camiones de la empresa Navamuel con los que distribuyen combustible en la provincia de Toledo.

"Sabemos que hay una dependencia muy grande de estos países, pero hay otros productores. Ahora en España nos estamos abasteciendo de Estados Unidos y Brasil", añade.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha cifrado que apenas el 5% del petróleo y el 2% del gas que llega a nuestro país transita por el estrecho de Ormuz.

A esa volatilidad se le suma un factor psicológico que considera determinante: el miedo. "Ese alarmismo hace que la gente demande más combustible y el que se dedica a especular se frota las manos", sostiene.

El resultado es una subida abrupta del precio que obedece en gran medida a ese aumento masivo de demanda, mientras la oferta se resiente por la reciente guerra en Oriente Próximo.

En su día a día ya nota esa preocupación social que se traduce en pedidos adelantados. "Hay gente que tiene el depósito de la calefacción por la mitad, ve las noticias, nos llama y a lo mejor no lo necesitan. Además no le importa pagar una diferencia de 20 céntimos por litro", explica.

Lejos de suponer una buena noticia para su negocio, César tiene claro que esto no trae nada bueno a nadie. "Ahora mismo estamos saturados, no damos abasto y tenemos los camiones que tenemos", lamenta.

La pregunta de sus clientes y de los miles de conductores es la misma: ¿recargo combustible hoy o espero a mañana?

La respuesta del empresario es firme: "Si tienes necesidad, vale, pero si tienes posibilidad de aguantar, yo creo que es una barbaridad pagar los precios que se están abonando cuando se puede esperar un poco".

Aunque admite no tener "una bolita donde ver el futuro", coincide con los analistas en que "mientras el conflicto se enquista e intervengan más países, esto va a seguir". Por ello, pide cautela a los consumidores porque "siempre son los que pagan las consecuencias"

"Lo único que deseo es que esto dure el menos tiempo posible y que de alguna forma vuelvan las cosas a su cauce y lleguen a un acuerdo", concluye César.