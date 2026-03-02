Vandalizan con pintadas un mural feminista en Torrijos (Toledo): "Es un desprecio a las mujeres y a una obra de arte"

La asociación LGTBTorrijos ha denunciado la vandalización del mural 'The future is female', obra de la artista Die Katze, de Torrijos (Toledo). Se trata de un mural que forma parte del proyecto municipal de intervenciones, dentro de la iniciativa 'MAP Más Allá de la Pared'.

Según han detallado, los vándalos han tachado la sílaba 'fe' de 'female' y han pintado el símbolo masculino sobre la pieza. Además, han dibujado un bigote a la figura.

"Estas agresiones no solo deterioran una obra de arte, sino el mensaje de igualdad y respeto que representa", han afirmado, a la vez que han condenado lo que significa "un desprecio hacia las mujeres y hacia el arte público".

Para la plataforma, a pocos días del Día de la Mujer, el próximo 8 de marzo, el episodio "adquiere una carga simbólica inaceptable". "Es una agresión directa a una obra que reivindica el papel y los derechos de las mujeres y no puede quedarse impune ni normalizarse", ha denunciado.

Peticiones

Ante lo ocurrido, la plataforma ha exigido al Ayuntamiento que "restaure el mural por los medios técnicos adecuados y con la autoría artística respetada". Además, pide que se investigue y denuncie a los responsables.

"No permitiremos que mensajes de odio borren la voz de quienes luchan por la igualdad. Las instituciones públicas tienen la obligación de enviar mensajes claros de respeto y tolerancia. La pasividad o la tibieza ante actos así contribuye a que discursos de odio y negacionistas calen en la sociedad y dificulten la convivencia", ha sentenciado la plataforma.