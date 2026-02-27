Telepizza abre un nuevo local en Toledo y lo celebra con pizza gratis junto a promociones especiales: todos los detalles

Telepizza inaugura un nuevo restaurante propio en Toledo, en la Avenida de Irlanda 15 para seguir ofreciendo y acercando a todos los toledanos las icónicas recetas que hacen reconocibles a la marca como son sus barbacoas, carbonaras o su nueva Telepizza Kebab.

Para celebrar la apertura de este nuevo restaurante, Telepizza va a ofrecer el martes 3 de marzo, día de la inauguración, 50 pizzas enteras gratis a partir de las 18:30 horas en el local, donde habrá además música, juegos y muchos regalos.

La celebración continuará con promociones exclusivas como el código promocional 'Toledo' para 3 medianas a domicilio (7,95 € c/u) a redimir en web / app o medianas por sólo 4,95€ para disfrutar en el local o llevárselas a casa.

La marca, referente de la pizza a domicilio desde hace casi 40 años, refuerza así su estrategia de expansión, con unas iniciativas tanto a nivel de innovación como promocional que se alinean a las necesidades de un público joven y familias, ofreciendo ofertas atractivas en todos sus canales de consumo: take away, restaurante y servicio a domicilio.

Con esta nueva apertura en la ciudad Telepizza dará empleo a 25 trabajadores. Además, seguirá apostando por la cercanía y la conexión con sus clientes, manteniendo una carta que equilibra tradición e innovación para satisfacer todos los gustos.