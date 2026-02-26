La Bonoloto sonríe con un premio de segunda categoría en una administración de Talavera de la Reina

El sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles ha dejado un premio de 38.159 euros en Talavera de la Reina (Toledo), gracias a un boleto acertante de segunda categoría (cinco aciertos más el complementario).

La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado ha informado este jueves de que el boleto ha sido sellado en el despacho receptor situado en la calle General Cuesta número 15 de Talavera de la Reina, y es uno de los cinco acertantes registrados en esta categoría en el sorteo de este miércoles.

Los otros cuatro boletos premiados de segunda categoría han sido validados en San Fernando (Las Palmas), A Coruña, L'Ametla del Vallés (Barcelona) y Mazarrón (Murcia).

En esta ocasión, no se han registrado boletos acertantes de primera categoría (seis aciertos).

La combinación ganadora ha sido 06, 25, 08, 05, 30 y 24, con el número complementario 32 y el reintegro 7.