La Junta envía una carta al alcalde de Talavera recordándole que el Fondo de Contingencia "no cubre la limpieza de calles"

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha enviado este miércoles una carta al alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, recordándole que el Fondo de Contingencia que solicita tras los daños provocados por el temporal "no está establecido para la limpieza de calles ni el mantenimiento de infraestructuras municipales".

La portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha confirmado el envío de la misiva en rueda de prensa y ha explicado que el consejero recuerda que la Junta puso "a disposición todo el operativo de emergencia y todos los medios necesarios para minimizar los efectos de la lluvia", los cuales continúan estando disponibles, "pero dentro de nuestras competencias".

Padilla ha subrayado que las infraestructuras municipales y el mantenimiento de sistemas de saneamiento son competencia del Ayuntamiento, según la normativa vigente.

Esther Padilla en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno. JCCM

La portavoz ha mostrado su sorpresa por las declaraciones del alcalde, quien el martes solicitó el fondo, a pesar de que en reuniones anteriores del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) había agradecido los recursos proporcionados por la Junta y felicitado a los efectivos.

Responsabilidades

"Hay que reflexionar si ellos han cumplido con sus responsabilidades y han hecho todo lo que tenían que hacer para evitar las inundaciones en Talavera", ha señalado.

Ha insistido en que el Gobierno regional ha actuado dentro de sus competencias, garantizando la atención sanitaria, el rescate de personas, el achique de agua y la movilidad en la región.

"La Junta ha actuado donde le corresponde y no vamos a alimentar una polémica que, además de ser ficticia, tiene un interés determinado", ha concluido la portavoz.