Joe Burger, el "mayor experto de España en hamburguesas" desvela sus siete locales favoritos de Toledo

La fiebre hamburguesera parece no tener fin y sigue extendiéndose por toda España. La provincia de Toledo ha protagonizado el último vídeo de Joe Burgerchallenge, el famoso creador de contenido valenciano que es una de las voces más respetadas del sector.

El exinspector de policía que se ha convertido en "el mayor experto de España en hamburguesas" recorre hasta siete locales de la comarca toledana cuyas creaciones debes probar sí o sí, según el criterio de Jorge González.

No es un mero listado, ya que la que asegura que es su "burger favorita de Toledo" ostenta actualmente el codiciado cinturón de campeón del Ranking UBC (Ultimate Burger Championship), una clasificación por provincias que varía constantemente y se basa en la actividad real y en los duelos directos y supervisados entre las hamburgueserías.

Joe probando una de las hamburguesas de la provincia de Toledo.

En el municipio de Quintanar de la Orden, Joe destaca a Hiddens Burger y su técnica: "Además de smashear como los dioses, dominan las carnes maduradas con su hamburguesa Emmy. Ya quisieran en Brooklyn hacerla así de bien", relata en el vídeo.

Después viaja hasta Villacañas donde Gula restaurante sigue elevando el nivel de Toledo, ya que sus carnes maduradas e ingredientes son "de primerísima calidad", asegura.

La ciudad de Illescas es la que cuenta con más representantes en la guía de Joe: The Bourbon Steakhouse y su "hamburguesón de 220 gramos de carne", seguidamente Reburguer y su disco de "carne de chuletón con 40 días de maduración, miel picante de la Alcarria y mayonesa de ajo negro" y por último, JimmysBar Illescas y sus locas creaciones.

En Toledo capital, el experto hamburguesero se fija en De Lokos, un local recién llegado a la ciudad cuya relación calidad-precio es casi insuperable. "Hamburguesas por 7 euros o una de chuletón por solo 10 euros", subraya.

Por último, la favorita de Joe Burgerchallenge está en Torrijos. Saoko Street Food, local que lidera actualmente el Ranking UBC, ofrece una espectacular hamburguesa con carne de ganadería propia que cautivó al experto. "Conquistó mi corazón y se convierte en mi hamburguesa favorita de Toledo", concluye en el vídeo.

Si estás en Toledo y te consideras un verdadero fan de este icono de la comida rápida, ya tienes una ruta trazada por siete establecimientos que no debes perderte.