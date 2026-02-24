El restaurante gallego de un pueblo de Toledo que ha conquistado a Fito: menú con pescado por solo 12 euros

Montaje de Fito, el cantante de rock, y un plato de mejillones gallegos del restaurante. E.E. CLM

Por la boca vive el pez, en este caso, por La Mancha. La leyenda viva del rock español, Adolfo "Fito" Cabrales, que pone voz al querido grupo de Fito & Fitipaldis, ha vuelto a demostrar que no hay nada imposible, ni en el plano gastronómico. El cantante ha decidido visitar un restaurante que es todo un oasis del marisco y el pescado gallego en pleno corazón de Castilla-La Mancha.

Se trata de Terra Galega, un templo del producto ubicado dentro del Hotel A Posada en Tembleque (Toledo) cuya carta solo está disponible los fines de semana y entre semana funciona con un menú de 12 euros por persona que incluye opciones comopotajes gallegos como primer plato, pescados del día como segundo, además de bebida y postre.

"No encontrarás una forma más barata de viajar a las Rías Altas. Lo sabemos, desde La Mancha no podemos ver el mar, pero podemos olerlo, sentirlo y saborearlo", destacan en su página web.

Fito en su visita al restaurante Terra Galega.

Un joven hostelero natural de la pequeña villa marinera de Cedeira (Coruña) es quien está detrás de este paraíso culinario marítimo donde plasma las recetas de su abuela: una cocina casera, cuidada y familiar.

"Empezó a cocinar para sus más allegados en reuniones familiares y lo que comenzó siendo una manera de aplacar su morriña, acabó convirtiéndose en este proyecto", explican.

El secreto de Terra Galega no es otro que el producto. Aunque entre semana trabajan con un menú honesto por tan solo 12 euros, durante los fines de semana proponen un viaje directo a la mar.

Chocos del restaurante Terra Galega.

Las zamburiñas a la plancha y el pulpo a la brasa son dos de sus grandes joyas de la corona. Además, cuentan con una mariscada para dos personas por 62 euros que incluye buey de mar, nécoras, navajas, almejas y gambones.

Para los carnívoros que busquen salirse de lo típico, disponen de Raxo y Zorza, dos platos típicos de Galicia donde la carne de cerdo es la protagonista. La zorza son partes magras que se elaboran de forma similar al picadillo de chorizo, mientras que el raxo es lomo de cerdo en dados fritos adobados con ajo, perejil, sal y a veces vino blanco.

Exterior del Hotel A Posadas donde se encuentra el restaurante Terra Galega.

No solo Fito ha caído rendido ante esta cocina casera, el restaurante cuenta con una puntuación de 4,7 estrellas en Google tras más de 380 reseñas. Los comensales ponen el foco en la calidad y en los sabores: "Las croquetas de choco y bacalao deliciosas y los mejillones de 10!!", comenta uno de los visitantes.

Además, muchos coinciden en que pedir pescado en este local en mitad de La Mancha es "un acierto total". Todo esto convierte a Terra Galega en el mar de Tembleque y en una ventana directa a las Rías Altas.