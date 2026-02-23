Trasladados al hospital de Toledo dos trabajadores de Puy du Fou tras ser arrollados por un caballo durante un ensayo

Dos trabajadores del parque temático Puy du Fou de Toledo, concretamente dos bailarines, han resultado heridos durante un ensayo tras ser arrollados por un caballo que intervenía en la escena, según han informado trabajadores del complejo a este medio.

Los heridos, un hombre de 25 años y una mujer de 24, han sido trasladados en ambulancia al Hospital Universitario de Toledo.

El servicio de emergencias 112 ha confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que se trata de un "accidente laboral". El aviso se recibió a las 13:14 horas, aunque por el momento no se ha podido especificar el estado de gravedad de los afectados.

Hasta el parque se ha desplazado también la Policía Nacional. Por su parte, el personal ha denunciado que "no había médico ni personal sanitario" en el momento del suceso, debido a que el parque no se encuentra abierto al público.