Parece Río de Janeiro, pero está en Toledo: el Jesucristo gigante de 8 metros y 24 toneladas que corona este pueblo

Monumento al Corazón de Cristo en la Nava de Ricomalillo. Archidiócesis de Toledo

En lo alto del cerro Mogorro, el punto más elevado de La Nava de Ricomalillo (Toledo), y custodiando el horizonte de la comarca de la Jara, se levanta una gigantesca escultura dedicada al Sagrado Corazón de Jesús que es una réplica del Cristo Redentor de Río de Janeiro (Brasil).

Esta figura de ocho metros de altura y 24 toneladas de peso se ha convertido en un faro espiritual y turístico para Castilla-La Mancha. Detrás de este Jesucristo de grandes dimensiones está la perseverancia durante 16 años de todo un pueblo.

Todo comenzó en el año 2008 cuando los vecinos de La Nava de Ricomalillo, junto al entonces sacerdote, Enrique Rodríguez Torrejón, realizaron una recaudación colectiva para adquirir este monumento por un valor de 45.000 euros.

La figura vista desde el pueblo. Archidiócesis de Toledo

Sin embargo, la falta de permisos y la burocracia truncaron el sueño y la imagen permaneció abandonada en el solar de una vecina de la localidad durante más de 15 años. No fue hasta marzo de 2024 cuando el actual párroco, Héctor Jesús, retomó los trámites legales.

Tras meses de gestiones y una vez construida la sólida base en forma de torre, la colocación definitiva del Jesucristo gigante se dio a finales del 2024. El proceso supuso todo un reto logístico debido a las dimensiones y al peso de la escultura, fue necesario emplear tres grúas de gran tonelaje y varios tractores y remolques.

Corazón de Jesús de la Nava de Ricomalillo. Archidiócesis de Toledo

Desde la parcela municipal hasta lo alto del cerro Mogorro, la imagen tuvo que recorrer una compleja subida de 4,5 kilómetros. Más de cinco horas de intenso trabajo que culminaron con el ensamblado del Sagrado Corazón de Jesús, todo un hito para los vecinos y feligreses de la zona.

La inauguración bendición de este "hermano gemelo" del Cristo brasileño tuvo lugar en junio de 2025. La ceremonia fue presidida por el Arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves.

Durante la homilía, el Arzobispo definió esta imponente imagen como "una luz en la noche para peregrinos, para caminantes, para los que van en su coche, para los que van hacia arriba o hacia abajo".

Vista aérea del monumento. Archidiócesis de Toledo

Su ubicación en la cima del Cerro Mogorro no es casual, ya que ofrece una panorámica privilegiada para los curiosos y feligreses que decidan visitarla. El acceso se realiza desde el casco urbano de La Nava de Ricomalillo, desde donde parte el camino rural que asciende por la montaña.

La escultura es obra del reconocido escultor extremeño, Rodrigo Espada Belmonte, y destaca por su fidelidad a la esfinge original del Corcovado, plasmando sus brazos abiertos que simbolizan acogida y paz.