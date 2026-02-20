Reparan las goteras de los pabellones de la Legua y el Javier Lozano, en Toledo, afloradas tras las lluvias

Imagen difundida por el Ayuntamiento de Toledo de los arreglos en las cubiertas.

Actuación rápida para reparar goteras. El concejal del Río Tajo, Medioambiente y Deportes de Toledo, Rubén Lozano, ha informado de las últimas actuaciones que se han realizado en las instalaciones deportivas de la ciudad tras las abundantes precipitaciones registradas, que han aflorado goteras y humedades.

El Ayuntamiento ha informado de actuaciones urgentes en las cubiertas del pabellón Javier Lozano, en el barrio de San Antón, y en las cubiertas del pabellón de la Legua, donde las lluvias han vuelto a evidenciar "deficiencias estructurales".

El objetivo es "garantizar la seguridad y el correcto uso de las instalaciones", señalan en un comunicado de prensa

Lozano ha defendido que el Gobierno municipal ha actuado "con mucha rapidez y eficacia" para eliminar estas goteras "como venimos haciendo desde hace casi tres años para mantenerlas en las mejores condiciones posibles después de muchos años de abandono".

"Son instalaciones muy importantes y es necesario que se encuentren en condiciones óptimas", ha señalado el concejal.

El Consistorio también ha ejecutado otras obras como la instalación de un aparcabicis y pistas de tenis de mesa en el entorno del pabellón Gonzalo Pérez de Vargas, medidas con las que "reafirmamos el compromiso con el deporte y con la promoción de hábitos de vida saludables".

El objetivo, según ha recordado Lozano, es que cada día "se desarrollen más actividades y aumente el número de usuarios que disfrutan de las instalaciones municipales", ha concluido.