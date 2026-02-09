Esto cuesta una vivienda protegida en Castilla-La Mancha: de los 173.000 euros en capitales a los 117.000 en zonas rurales

La Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Vivienda, ha emitido a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha la resolución en la que actualiza los precios máximos aplicables a la vivienda de Protección Oficial para el año 2026.

Esta actualización marca un precio máximo de 1.540,70 euros por metro cuadrado en el Módulo Básico -Área Geográfica 1-. Este precio asciende a 1.925,87 en Áreas de Precio Máximo Superior B, a 1.771,80 en Áreas de Precio Máximo Superior C y a 1.309,60 en Áreas Geográficas 2.

Pero, ¿cuáles son estas cuatro áreas diferenciadas y cuánto cuesta una vivienda tipo de 90 metros cuadrados en ellas?

Las más caras, las que se circunscriben a Área de Precio Máximo Superior B, tienen un precio máximo de 173.328 euros. Se trata de las cinco capitales de provincia -Toledo, Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Guadalajara- además de otros municipios especialmente tensionados situados en los corredores de la Sagra y el Henares: Illescas, Seseña y Azuqueca de Henares.

Por detrás de estas se sitúan los municipios encuadrados en el Área de Precio Máximo Superior C. Estos municipios son Argés, Bargas, Casarrubios del Monte, Esquivias, Ocaña, Olías del Rey, Talavera de la Reina, Torrijos, Ugena, Yeles, Yepes y Yuncos en Toledo; además de Alovera, Cabanillas del Campo, El Casar, Marchamalo, Torrejón del Rey y Villanueva de la Torre en Guadalajara.

En esta franja, una vivienda tipo de 90 metros cuadrados cuesta 159.462 euros.

Áreas Geográficas 1 y 2

En el Área Geográfica 1, el precio de este inmueble ascendería a 138.663 euros.

Las localidades que se encuentran dentro de este ámbito son Alameda de la Sagra, Añover de Tajo, Borox, Burguillos de Toledo, Cabañas de la Sagra, Camarena, Carranque, Cedillo del Condado, Chozas de Canales, Cobisa, Consuegra, Escalona, Fuensalida, Lominchar, Madridejos, Magán, Méntrida, Mocejón, Mora, Nambroca, Noblejas, Numancia de la Sagra, Ontígola, Pantoja, Pepino, La Puebla de Montalbán, Quintanar de la Orden, Recas, Santa Cruz de Retamar, Santa Cruz de la Zarza, Sonseca, Valmojado, Villaluenga de la Sagra, El Viso de San Juan y Yuncler en Toledo.

En Ciudad Real, los municipios clasificados son Alcázar de San Juan, Almagro, Almodóvar del Campo, Argamasilla de Alba, Bolaños de Calatrava, Campo de Criptana, Daimiel, Herencia, Malagón, Manzanares, Membrilla, Miguelturra, Pedro Muñoz, Poblete, Puertollano, Socuéllamos, La Solana, Tomelloso, Valdepeñas, Villanueva de los Infantes y Villarrubia de los Ojos.

En Albacete, se trata de Almansa, Caudete, Hellín, La Roda, Tarazona de la Mancha, Tobarra y Villarrobledo; en Cuenca, Mota del Cuervo, Motilla del Palancar, Las Pedroñeras, Quintanar del Rey, San Clemente y Tarancón; y en Guadalajara, Chiloeches, Fontanar, Galápagos, Horche, Mondéjar, Pioz, Pozo de Guadalajara, Quer, Sigüenza, Tórtola de Henares, Uceda, Valdeaveruelo, Valderachas, Yebes y Yunquera de Henares.

El resto de municipios que no aparecen en estas clasificaciones son las que corresponden al Área Geográfica 2, donde una vivienda tipo de 90 metros cuadrados tendría un precio tasado máximo de 117.864 euros.