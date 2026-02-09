Los aparejadores alertan sobre la falta de vivienda: "En España una licencia de obra tarda dos años; en Chipre, 20 días"

El Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Toledo se ha sumado al debate sobre uno de los principales cuellos de botella del sector de la edificación y ha alertado del retraso en la concesión de licencias de obra en España frente a otros países europeos.

Según ha trasladado la institución toledana, los plazos en nuestro país están muy alejados de los modelos más ágiles implantados en países de la Unión Europea.

En este contexto, los aparejadores toledanos han respaldado las conclusiones del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España tras la reunión de la junta directiva del Consortium of European Building Control (CEBC).

Viviendas en construcción.

Este organismo europeo, que agrupa a entidades de control de la edificación de la mayoría de países de la Unión, está presidido actualmente por el arquitecto técnico Sergio Vázquez. Uno de sus objetivos estratégicos es aportar valor a los procesos de concesión de licencias de obra y fomentar el intercambio de buenas prácticas.

Durante la reunión, se han expuesto varios casos de éxito. En Chipre, los plazos se sitúan entre los 20 y los 40 días, según el tamaño del proyecto. En Polonia, las licencias se resuelven en torno a los 45 días. En Finlandia, el plazo medio es de unos tres meses, con proyectos tramitados incluso en menos tiempo.

Frente a estos modelos, España presenta una situación claramente desfavorable. Los plazos habituales oscilan entre uno y dos años, una demora que impacta de forma directa en la actividad del sector y en la capacidad de dar respuesta al problema del acceso a la vivienda.

El presidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE), Alfredo Sanz, ha advertido de la dimensión del problema. "Es impensable que haya un procedimiento como la obtención de una licencia que, estando reglado, tenga un plazo de entre 15 y 18 meses en España. No podemos olvidar la urgencia que hay en nuestro país para acceder a una vivienda y lo que supone el gran retraso de este proceso administrativo", ha dicho.

Tres grandes líneas

Por su parte, Sergio Vázquez ha explicado las líneas de trabajo de la CEBC. "Estamos trabajando a nivel europeo en tres grandes líneas: mejorar los plazos de las licencias de obra, impulsar la formación continua de los profesionales y avanzar en la sostenibilidad en el proceso de control de los edificios", ha asegurado.

Vázquez ha subrayado que el análisis comparado no busca señalar diferencias sin utilidad. "En España se hacen muchísimas cosas de forma excelente y es importante ponerlas en valor, pero también debemos identificar dónde no estamos actuando de la manera más eficiente posible", ha afirmado.

La digitalización, clave

Entre los factores clave, el presidente de la CEBC ha destacado la digitalización de los procedimientos administrativos. "Hay indicadores muy claros: en Finlandia, un número muy importante de proyectos se tramita en apenas dos semanas. Esto es posible gracias a la digitalización, que no es algo que vaya a llegar, sino una realidad ya implantada", ha recalcado.

En la misma línea, Alfredo Sanz ha insistido en que "si en Europa ya hay herramientas digitales que permiten resolver la concesión de licencias en semanas, habrá que ver cuál es el problema para que España no dé el paso necesario para la digitalización total de este tipo de procesos".

Finalmente, Sergio Vázquez ha recordado que la agilización de las licencias es una palanca clave para afrontar un problema común en toda Europa. "El problema de la vivienda existe en España y en muchos otros países europeos. La clave es resolverlo en el menor tiempo posible, y hacerlo además con viviendas sostenibles y saludables", ha señalado.