Velázquez defiende el giro de guion de Núñez con el acuerdo del Estatuto: "Es una posición lógica y coherente"

Sintonía entre el PP regional y el de Toledo. El alcalde de la capital y presidente provincial del partido, Carlos Velázquez, ha defendido al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, tras romper el acuerdo con el PSOE de Page en la negociación del Estatuto autonómico.

Velázquez afirma que la actuación del PP en la región le parece "completamente lógica y coherente, algo que el partido ha mantenido siempre". Además, recalca que los populares entendían que "no era el momento de incrementar la horquilla de diputados en Castilla-La Mancha".

"Es algo que nunca ocultó el Partido Popular", defiende. "A mí personalmente no me sorprende, ni a los miembros de la Dirección Provincial nos sorprende", continúa.

"No es el momento de abrir determinados debates y por eso estoy satisfecho con lo que ha sucedido", sentencia. "En estos momentos tenemos un Gobierno nacional del PSOE que ha desconectado completamente, que ha cortado cualquier hilo de comunión con los ciudadanos en España", sostiene.

Frente a eso, el regidor sitúa al PP. "Somos un partido que es alternativa de gobierno, que quiere gobernar con amplia mayoría y tiene que demostrar, siempre que tiene oportunidad, que está cerca de los ciudadanos".

Velázquez niega que esta decisión haga perder credibilidad a su formación frente a la ciudadanía. "Al final hemos seguido siempre esa línea, independientemente de los debates que han surgido puntualmente en la hora de todo el debate global del Estatuto", indica.