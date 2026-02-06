Una veintena de familias de Escalona (Toledo) son desalojadas de sus casas por la crecida del río Alberche

Desbordamiento del río Alberche a su paso por Escalona, a 23 de marzo de 2025, en Escalona, Toledo. Foto: Juanma Jiménez / Europa Press.

Unas quince o veinte familias que residen en la urbanización más próxima al río Alberche, en Escalona (Toledo), han sido desalojadas de manera preventiva tras la crecida del caudal a su paso por la localidad, si bien el alcalde, Álvaro Gutiérrez, ha asegurado que la situación es de "estabilidad dentro de la enorme crecida" del río.

El regidor ha explicado en declaraciones a EFE que los desalojos se produjeron en la tarde-noche de este jueves como medida de precaución.

Asimismo, varias calles de la urbanización cercana al río permanecen cortadas y se ha modificado la ruta del transporte escolar debido a la presencia de agua en la calzada.

Gutiérrez ha señalado que no ha sido necesario habilitar un albergue municipal, como ocurrió durante las inundaciones de marzo de 2025, ya que las personas desalojadas han pasado la noche en viviendas de familiares o amigos.

Repuntes puntuales

Según ha detallado, el caudal del río se ha mantenido estable durante las últimas horas debido a que la Confederación Hidrográfica del Tajo ha estado desembalsando con una lámina constante de 104 metros cúbicos por segundo, lo que "no ha permitido la bajada del caudal" e incluso ha provocado repuntes puntuales por el aporte de afluentes como el río Perales o el arroyo Grande, tras las intensas lluvias y el deshielo de los últimos días.

Además de las viviendas desalojadas, que "todavía no son accesibles", el alcalde ha advertido de que otras casas próximas al río permanecen en alerta, ya que el Alberche se ha desbordado en varios puntos del término municipal.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Escalona mantiene activado un dispositivo permanente de vigilancia y atención, con la participación de la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y el servicio de mantenimiento municipal, que dispone de camiones autobomba y bombas de achique para atender las peticiones de ayuda de los vecinos.

Crecidas del Alberche

Gutiérrez ha subrayado que se trata de la segunda vez en menos de un año que las urbanizaciones cercanas al río se ven amenazadas por una crecida del Alberche, y ha insistido en que la ciudadanía está "perfectamente informada" de la evolución del episodio, al tiempo que ha hecho un llamamiento a la prudencia. "La precaución es fundamental y la prevención también", ha remarcado.

Por último, el alcalde ha destacado los trabajos de limpieza realizados en los últimos meses en un tramo importante del cauce, donde se retiraron árboles, vegetación y maleza.

Una actuación que, a su juicio, ha sido "providencial" para permitir que el agua fluya con mayor facilidad por el cauce y por los ojos de los puentes, evitando una inundación de mayor gravedad.

"Si no se hubiera hecho esa limpieza, seguramente hoy estaríamos hablando de una inundación mucho mayor", ha concluido.