UGT denuncia ante la Inspección de Trabajo la "insuficiencia" de personal en la Unidad de Salud Mental de Toledo

UGT Servicios Públicos ha denunciado ante la Inspección de Trabajo la carencia de personal en la Unidad de Hospitalización de Salud Mental del Hospital Universitario de Toledo, señalando que la ratio de profesionales es "claramente insuficiente" y que no se han incorporado refuerzos pese a la "elevada complejidad clínica de los pacientes".

Según el sindicato, esta situación provoca sobrecarga laboral y dificulta atender con garantías los planes de cuidados, así como las situaciones de agitación psicomotriz o conductas autolesivas y agresivas de los pacientes.

UGT ha afirmado que, ante la falta de respuesta del hospital a sus reiteradas peticiones, ha decidido acudir a la Inspección de Trabajo para que realice una visita, adopte medidas correctoras y, en su caso, incoe los procedimientos sancionadores pertinentes.

Inés Pedreño, responsable de Sanidad de UGT en la provincia de Toledo, ha alertado de que la "inacción" del hospital está poniendo en riesgo la salud y seguridad de profesionales y pacientes.

Incumplimiento

La denuncia del sindicato ha subrayado la escasez de técnicos de cuidados auxiliares de enfermería y la ausencia de refuerzos estructurales para pacientes que requieren vigilancia intensiva, contención terapéutica y supervisión continuada.

UGT ha recordado que esta situación constituye un incumplimiento de la orden de 18 de noviembre de 2010 de la Consejería de Salud y Bienestar Social, que establece que las unidades de hospitalización psiquiátrica deben contar con un número adecuado de profesionales según el volumen y la complejidad de los pacientes, garantizando así una atención continua, segura y de calidad.