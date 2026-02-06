Toledo aprobará la próxima semana la gratuidad de la zona azul y naranja para coches eléctricos empadronados

El Ayuntamiento de Toledo aprobará en la Junta de Gobierno Local de la siguiente semana la gratuidad total en las zonas azul y naranja para los vehículos eléctricos, siempre que sus propietarios estén empadronados en la capital.

Así lo ha confirmado el concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, en una entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que se publicará en los próximos días.

"La semana que viene lo llevaremos a Junta de Gobierno para poderlo aprobar hasta que se adapte a la nueva ordenanza de Movilidad (actualmente en elaboración). La gratuidad será solo para los coches eléctricos de aquellos empadronados en la ciudad de Toledo", ha señalado el edil.

Jiménez justifica la decisión de excluir a los conductores de otras localidades. "Es injusto que venga un ciudadano de Madrid, de Albacete, de Cuenca o de Zaragoza con un vehículo eléctrico y no pague la ORA por el hecho de ser un coche eléctrico", explica.

"Los que no tenemos la suerte de tener un coche eléctrico tenemos que pagar 0,85 euros por aparcar una hora", continúa el 'popular'. Por ello, el consistorio busca reservar este beneficio únicamente para los residentes locales.

Excluida la zona verde

La medida se aplicará como una bonificación al 100 %, pero con el límite de que los beneficiarios podrán aparcar sin coste solo en las zonas azul y naranja, quedando excluida la zona verde de residentes.

Respecto a los plazos, el responsable de Movilidad justifica el retraso en la aprobación por la complejidad de los trámites. "Si la administración no va lo ágil que queremos es porque está muy burocratizada, requiere informes de muchas áreas", reconoce.

En cualquier caso, celebra que "por fin lo vamos a hacer" tras el proceso iniciado en febrero del año pasado para encajar todas las piezas administrativas.