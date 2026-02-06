El parking de Santa Teresa, en Toledo, "se vuelve a inundar tras las lluvias" 3 meses después de las obras, denuncia el PSOE

"lamentable estado" en el que vuelve a encontrarse el aparcamiento de Santa Teresa, apenas tres meses después de la intervención anunciada por el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez. El Grupo Municipal Socialista ha denunciado este viernes elen el que vuelve a encontrarse el aparcamiento de, apenasanunciada por el

Los socialistas denuncian que tras varios días de lluvia, "la zona presenta de nuevo socavones, acumulaciones de agua y problemas de drenaje" que evidencian "la falta de planificación y de rigor en las obras municipales".

“¿Cuánto ha costado esta chapuza?”, se pregunta la viceportavoz socialista, Ana Abellán. “¿Se va a hacer alguien responsable del gasto en obras que hay que repetir dos y tres veces en esta ciudad?”, añade, y recuerda que estas actuaciones fallidas suponen un gasto doble o triple que sale directamente del bolsillo de los toledanos y toledanas.

Ana Abellán denuncia que el alcalde no ofrece "ninguna solución eficaz y efectiva" a los principales problemas que tiene la ciudad. “Estas son las chapuzas a las que ya nos tiene tristemente acostumbrados el alcalde, que anuncia las intervenciones a bombo y platillo con vídeos en TikTok, como es el caso de la actuación en Santa Teresa, pero que luego no sirven para nada”, han señalado.

Los socialistas han recordado que era el portavoz del gobierno de Carlos Velázquez quien llamaba al aparcamiento de Santa Teresa, la laguna de Santa Teresa. “Pues bien, la laguna sigue creciendo y ahí es donde han enterrado los casi 50.000 euros que ha costado esta chapuza”.

El PSOE se reivindica

Desde el Grupo Municipal Socialista reivindican que fue un gobierno socialista "quien puso en marcha la transformación del aparcamiento de Santa Teresa, con una actuación integral que habilitó 18.000 metros cuadrados y alrededor de 700 plazas de aparcamiento gratuitas, incluyendo plazas para personas con movilidad reducida, con una inversión de 400.000 euros".

“Aquel proyecto se diseñó con criterios técnicos, respeto al patrimonio y al medio ambiente, y una planificación a medio plazo que contemplaba nuevas fases de mejora”, ha apuntado Ana Abellán.